我「寨」這裡零距離 青年海外志工線上教學延續愛

說明：團員過去至柬埔寨教學中文，指導學生注音符號的寫法(翻攝自教育部網站) 說明：團員過去至柬埔寨教學中文，指導學生注音符號的寫法(翻攝自教育部網站)

由於嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，靜宜大學柬埔寨國際志工團今年無法出國服務，為了讓服務不中斷，團隊因應時季，以中秋節為主題，錄製線上教學教材，並上傳至網路雲端提供當地中學使用，讓學生們瞭解臺灣傳統節慶文化。

團隊過去投入柬埔寨茶膠省米樂國際學校服務，透過中文教學、文化交流等課程，引領學生進行中文學習，促進其中文能力，希望能幫助他們找到理想的工作。團隊的中文教學服務配合當地學校使用教材，進行中文聽、說、讀、寫等課程，並透過中文歌曲、認識世界、認識臺灣文化、衛生保健、繪本閱讀等主題課程，進行中文教學和文化交流。此外，團隊也於環境衛生課程中，協助宣導垃圾不落地、垃圾減量與垃圾分類及回收的觀念，引領學生瞭解全球脈動，關注減塑愛地球、水資源保育等議題，共同為地球永續發展而努力。

團隊今年經與柬埔寨學校討論後，針對當地需求蒐集線上教材資源提供當地老師使用，並啟動教學課程錄製計畫，進行文化交流課程的教案設計，以中秋節為題，介紹節慶由來、月餅製作、烤肉賞月及其他風俗民情等內容，將其製成簡報作為教師教學手冊使用，而且藉由網站雲端分享，讓學生在家也可以藉由影像自我學習。

此外，團隊也自製唱跳舞蹈影片，希望能與學生進行有趣的互動，加深當地和團隊彼此之間的連結。目前柬埔寨學生尚未回到學校學習，團隊持續掌握當地概況，瞭解學校的需求，提供相關線上教學課程和相關資源，讓學生們打破空間的距離進行學習。

今年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，青年海外志工出國服務受到限制，惟未來如疫情趨緩無安全疑慮後，青年署仍歡迎與這些志工一樣充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，請上教育部青年發展署網站或青年海外和平工作團網站查詢。

訊息來源：教育部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)