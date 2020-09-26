美國總統大選重演2016大驚奇？路透民調透端倪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國大選即將於11月3日登場，尋求連任的共和黨現任總統川普（Donald Trump）雖在疫情肆虐下四面楚歌，但路透最新民調顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）並非勝券在握，全國民調雖暫時領先，在關鍵的幾個州，選情卻呈現膠著。

根據路透於9月11至16日進行的民調，兩位候選人在六大州的表現是外界著重焦點。這六州分別為佛羅里達州、北卡羅來納州、亞利桑那州、賓州、威斯康辛州與密西根州。由於人口多、對兩黨支持搖擺不定，六州選情足以左右大選結果。

民調顯示，兩人在佛州、北卡勢均力敵。拜登在亞利桑那、賓州、威斯康辛與密西根分別領先川普領先1個、3個、5個與５個百分點。六州結果指出，二人的支持率都在誤差範圍，意味無一人取得明確領先地位。

至於路透於21、22日所做的全國民調，拜登則領先川普達8個百分點。

綜合分析兩項民調，會發現今年大選很可能重演2016年美國總統大選的意外結果，也就是拜登可能會如當年希拉蕊（Hillary Clinton）一般，在公民票總數上雖取得多數，但在選舉人票上敗給了川普，讓他得以再坐穩四年白宮寶座。

本次路透民調也透露了些許微妙的選民傾向轉變。拜登成功撬了川普牆角，他在「無大學學歷白人」選民中的高人氣，已不若當年。不過，川普在新冠肺炎（COVID-19）的表現雖屢屢挨批，搖擺州的選民仍多屬意他，認為他更有能力提振美國經濟。

美國大選重演2016年驚奇？路透民調透端倪