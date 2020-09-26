台灣研究：心血管疾病趨向年輕化　關鍵可能在「高血脂」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）藝人黃鴻升（小鬼）上週三因「主動脈剝離」釀成血管堵塞後驟逝，享年36歲，令人錯愕且惋惜，但這也讓民眾開始重視心血管疾病的問題及如何預防。根據台灣研究顯示，台灣與全球55歲以下年輕族群的心血管疾病患者數據陡增，而心血管疾病年輕化的關鍵，恐怕就是「高血脂」。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恆醫師指出，儘管心血管疾病原因與三高（高血壓、高血糖、高血脂）及吸菸習慣有關，但台灣研究論文發現，當前台灣與全球心血管疾病年輕患者都有上升趨勢，且深究病史發現，該族群併發其他二高的狀況並不顯著，但有高血脂問題的人口增加幅度卻很大，因此可推斷，心血管疾病年輕化的關鍵，恐怕就在最令民眾無感、較難居家檢測的「高血脂」問題上。

從國健署最新公布之2016-2018年國人三高盛行率可看出，台灣18歲以上成人有21.63%為高血脂族群，平均每5人之中就有一人的總膽固醇或三酸甘油脂超標，或正在服用降血脂藥物治療。

「高血脂」最重要的指標就是低密度膽固醇（LDL-C），又被稱作壞膽固醇，長期濃度過高會積累在血管壁上造成血管發炎、動脈硬化與血管堵塞，導致心肌梗塞或腦中風。

李貽恆理事長表示，青壯年人口大多是家庭主要經濟來源。一旦發生心肌梗塞，復發致命性心血管疾病事件機率就高達20-30%，這表示，在三個心肌梗塞倖存者中，就有一個在一年內會再次受到心血管疾病打擊。

根據安進藥廠與《經濟學人智庫》共同發表《未行動的代價：亞太地區心血管疾病之次級預防最新報告指出，近8成的心血管疾病如心肌梗塞或中風，是可以事先預防的，如降低低密度膽固醇(LDL-C)，達到LDL-C治療目標，即可有效降低疾病發生率。

中華民國血脂及動脈硬化學會祕書長黃柏勳醫師表示，根據中華民國血脂及動脈學會提出的臨床治療指引，高風險族群如急性冠心症與冠狀動脈血管疾病患者，其低密度膽固醇（LDL-C）建議治療目標為70mg/dL，若急性冠心症合併糖尿病等慢性疾病，則可以更積極控制在55mg/dL以下。

藥物治療方面，黃柏勳醫師表示，傳統的血脂藥物治療方式以每日口服為主，其成分可減少低密度膽固醇的生成，達到4至5成的治療目標，但部分患者會有肌肉痠痛、肝指數上升等副作用，且復發機率較高；目前已有針劑型態的治療選擇，可加速代謝低密度膽固醇，降低口服降低膽固醇藥物副作用，於治療目標上有機會達到9成的達標率，建議在一年內曾發生過心肌梗塞、或有慢性疾病的高風險族群，可與醫師討論更積極的降膽固醇治療策略。

心血管疾病已是全球死亡頭號殺手，為喚起民眾對於心臟血管的重視並採取實際預防行動，世界心臟聯盟（World Heart Federation）訂定每年9月29日為世界心臟日。李貽恆醫師呼籲，有心肌梗塞與中風等心血管病史高風險患者，應更重視良好生活習慣與低密度膽固醇指數(LDL-C)之管理，尤其經醫師評估，應積極進行降血脂藥物治療的民眾，更要善用健保資源，好好遵從醫囑，預防心血管疾病之發生與再復發。」

黃柏勳醫師也進一步宣導：「許多民眾每年都會做公司或家庭健康檢查，卻忽略了健檢報告中低密度膽固醇指數LDL-C的重要性，雖然高血脂常常沒有臨床症狀而難有警覺心，但是伴隨而來的心血管疾病風險卻是最可怕的，建議20歲以上的成年人或有早發性心血管疾病家族史民眾應定期追蹤，如LDL-C超過130mg/dL，就要特別留意，若有糖尿病、冠心病等相關病史的患者，則需每半年定期追蹤，積極與醫師配合治療，為自己和全家人，更慎重的面對高血脂問題。」