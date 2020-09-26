擴大投資台灣 經濟部：7家中小企業砸34億元建廠

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）經濟部25日透過新聞稿表示，通過包括豪力輝工業、京瀚科技、台農生物科技等7家中小企業擴大投資案，總投資金額達新台幣34億元，當中豪力輝工業計劃斥資8億元，在中部科學園區興建廠房，是這次最大筆的投資案，後續還有40家企業排隊待審。

投資台灣事務所25日通過豪力輝工業、京瀚科技、通筌實業、台農生物科技、京和科技、漢田生技及廣三水產，共計7家中小企業擴大投資案，總金額達新台幣34億元。

豪力輝工業專業製造橫向銑頭、車銑刀座、B軸車銑頭等產品，以自有品牌「HOLD WELL」行銷國際。為開發可符合航太加工需求的高精度、高剛性車銑五軸頭，同時打入高附加價值汽車與醫療產業鏈，計劃斥資8億元，在中部科學園區興建廠房。

京瀚科技主要提供半導體設備服務，因應加速對全球市場布局，計劃招募25名本國高科技人才，對台擴大投資逾1億元，在新竹湖口鄉建立智慧工廠。

通筌實業為20多年經驗的塗裝及水轉印加工廠，由於現有產能已滿載，計劃斥資逾1億元，在彰濱工業區廠房打造智慧生產線、垂直式智慧倉儲設備，引入PMS與CIO系統，強化海內外競爭力。

台農生物科技以生產肥料及進出口為營業項目，為使國內農民減少化學肥料的使用，轉向友善耕作方式，以及開發穆斯林市場專用肥料，拓展新南向國家市場，計劃斥資約1億元，在屏東工業區及農業生物科技園區興建廠房，導入智慧化生產設備。

京和科技主要提供半導體、太陽能、LCD、LED等產業超高純度氣體、化學品及特殊氣體供應系統，為因應未來半導體業3奈米的投產，以及看好電子級CO2、食品級N2O及HCL市場需求，計劃斥資逾6億元在雲林斗六市興建廠房。

漢田生技是液劑、晶凍保健食品製造廠的領導者，產品有功能性飲品、漢方保健食品等品項，看好全球營養保健市場持續穩定成長及保健食品需求增加，計劃斥資近6億元在彰化溪湖鎮興建2,500坪廠房。

廣三水產主要販售超低溫水產品，業務遍及全球30個國家，橫跨三大洋五大洲，為提高水產品的附加價值，將斥資3億元在屏東東港鎮興建超低溫冷凍加工廠。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開58次聯審，通過381家中小企業投資約1,617億元，帶來15,832個本國就業機會。截至目前總計投資台灣3大方案已帶動670家企業投資約1兆1,181億元，預估創造93,668個本國就業機會，後續尚有40家企業排隊待審。