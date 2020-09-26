烏克蘭軍機墜毀增至25死 目擊者：人員火海跳機

烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv）附近今天發生空軍飛機墜毀事故，根據烏克蘭檢察總長辦公室說法，死亡人數增至25人，另有2人重傷。有目擊者宣稱看到人員在火海中跳機。

土耳其安納杜魯新聞社和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，烏克蘭檢察總長辦公室表示，一架安托諾夫26式運輸機（Antonov 26）在降落時墜毀。

烏克蘭國家緊急救難服務處指出，機上27人包括機組人員和哈爾科夫空軍大學（Kharkiv University of Air Force）學生。墜機時間約在晚間8時50分，地點在距離丘古耶夫（Chuhuiv）空軍基地約2公里處。

哈爾科夫州長庫奇（Oleksiy Kucher）表示，飛機接近地面時，傷者隨即跳機。庫奇還說，飛行員在出事前曾通報有關人員左側發動機故障，但仍待調查釐清細節。

路透社報導，庫奇引述初步消息指出，機上部分人員在飛行高度較低時跳下機。事故地點在公路附近，一名開車經過的目擊者表示，看到一名男子在火海中跳機，他和其他駕駛人趕緊幫忙滅掉這名男子身上的火。目擊者還看到另一名男子跳機且頭部割傷。

烏克蘭內政部次長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在臉書上傳的影片顯示，飛機陷入火海，濃煙直衝夜空。吉拉成柯告訴法新社，這起事故令人震驚，並說墜機原因仍在調查中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）形容這起空難是「可怕的悲劇」，並表示明天將視察事故現場，並緊急成立委員會調查事故原因。府方表示，根據初步消息，這架運輸機是在飛行訓練時失事。

蘇聯時期生產的安托諾夫26式雙發動機運輸機近年屢傳事故，根據位於日內瓦的飛機事故檔案局（Bureau of Aircraft Accidents Archives）統計，自2017年以來發生至少10起空難，包括2018年一架安托諾夫26式在敘利亞西北部赫梅明空軍基地（Hmeimin Air Base）降落失敗，造成39人死亡。