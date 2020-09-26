日本首相菅義偉：東京奧運將於2021年夏天舉辦　簡化52個比賽項目

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）第75屆聯合國大會總辯論於美東時間22日在紐約聯合國總部揭幕，於會議上，日本首相菅義偉透過預錄的影片表示，「明年夏天，日本決心舉辦東京奧林匹克暨帕拉林匹克運動會，證明全體人類戰勝病毒大流行。」

同時，原訂今夏登場的2020東京奧運，因武漢肺炎（2019新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響延至明年，當大多數的日本民眾都不看好奧運將會或是應該在明年舉辦時，日本首相的菅義偉表示：「我會持續不遺餘力地努力，以迎接大家來到安全可靠的東京奧運。」菅義偉甫於9月16日就任首相，這是他首度於聯合國大會上演說。

另一方面，考量到疫情，在簡化賽事的計畫下，國際奧委會（IOC）協調委員會和東京奧組委在25日的聯席會議上，雙方同意簡化了奧運會和殘奧會52個項目的賽程，預計選手以外的大會相關人員參加人數將比過去削減10～15%。

日本共同社報導， 雙方亦同意取消開幕前夕歡迎IOC委員的歡迎儀式，運動員入住奧運選手村時也不會舉行入村儀式。基礎設施方面，將調整各賽場的臨時運營場地、照明和臨時電源。

而聖火傳遞維持121天的日程，但會將調整車隊和工作人員數量以及相關活動的裝飾。

通過達成協議的調整，隨著各國際單項體育聯合會（IF）和各國及地區國內奧委會（NOC）等相關人員的人數削減，餐飲和運輸相關經費將得到控制。