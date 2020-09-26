台灣武漢肺炎疫苗有譜！陳時中：已跟COVAX簽約 6成民眾可望接種

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）衛生福利部長陳時中25日證實，台灣已和COVAX簽約，預計10月付訂金，有望買到武漢肺炎疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，目標是要讓全台灣60%人口、約1358萬人接種武漢肺炎疫苗。

COVAX是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防治工具加速取得機制（Access to COVID-19 Tools Accelerator）之下負責疫苗的單位，由全球疫苗與預防注射聯盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation，GAVI）、流行病防範創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）及世界衛生組織（WHO）共同主導，宗旨在加速推動COVID-19疫苗的研發和生產，並確保世界各國可公平取得疫苗。

陳時中25日在立法院接受立委質詢時表示，9月18日已與武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，預計10月初會付訂金。

中央社引述中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說法，傳染病防疫諮詢委員會7月已排定優先接種對象，優先順序和流感疫苗類似，包括醫事人員、65歲以上高齡者及50歲以上慢性病患者等，目標是讓全台60%人口、約1358萬人都能接種武漢肺炎疫苗。

他說，COVAX是一個武漢肺炎疫苗取得平台，一方面和各國簽約的方式取得資金，另一方面也和全球進入疫苗臨床試驗的大廠簽約，居中採購、分配疫苗。

莊人祥指出，COVAX合作主要分為2種方案，一是承諾採購，由COVAX分配疫苗，另一種則是選擇性採購，台灣9月18日已和COVAX簽約，並選擇「選擇性採購」方案，在疫苗選擇上有較大的主動權，但訂金、數量等詳細簽約內容，暫時不便多談。

莊人祥坦言，由於這次的疫苗取得方式和以往直接向廠商買的方式不太一樣，整個簽約過程特別找了律師協助，但因部分內容還未定案，加上目前全球只有9支候選疫苗進入第三期臨床試驗，也都還沒有結果，疫苗安全性、有效性仍有待進一步證實及掌握。