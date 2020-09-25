（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）因新冠肺炎（COVID-19）鎖國半年的泰國，將於10月1日重啟經濟生命線旅遊業。根據目前規劃，若首批外籍旅客全無確診案例，官方可能進一步縮減隔離期，提高民眾赴泰意願。

曼谷郵報報導，泰國政府將於下周二公布特殊觀光簽證（special tourist visa, STV）發放細節。取得此簽證的旅客，可在當地長期居留。抵泰後共須完成兩次快篩、一次試紙篩檢，與一次PCR檢測。

若第一批約300名外籍人士隔離14天後檢驗零確診，11月1日起可望擴大開放每周赴泰人數。畢竟對此一觀光大國而言，每周放300人進來實在是杯水車薪，根本不足以餵飽偌大的觀光供應鏈。然而考量醫療量能，這也是沒有辦法中的辦法。

若特殊觀光簽證計畫執行順利，11月中旬即有望將隔離時間縮短為7天。

Insider指出，取得特殊觀光簽證者，可於泰國居留90天，得延長兩次，意味共可在當地待滿270天，也就是9個月。隔離「出關」者可於泰國境內自由活動，但皆須事先訂好住房。

擔憂隔離太難熬？別擔心，為了體貼觀光客，官方提供了多項隔離地點選擇，甚至包括豪華飯店曼谷安納塔拉暹邏酒店（Anantara Siam Bangkok Hotel）與曼谷瑞享BDMS健康度假村（Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok）等，提供旅客難得的防疫度假體驗。

泰國10月開觀光大門 隔離不無趣、下榻豪華飯店