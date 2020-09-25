台灣基隆潮藝術越夜越美麗　跨國創作引網友驚呼：巨美！

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）最靠海的城市海港藝術季，基隆潮藝術越夜越迷幻！由基隆市文化局舉辦之「2020基隆潮藝術：海的一日」於今(25)日起跑，將展開為期17天的活動。

基隆潮藝術跨國邀請4組藝術家，共呈現15組藝術作品 ，港邊空間有「步里赫森」以複合媒材創作作品〈溯〉、新媒體藝術家丁建中帶來〈暗潮3.0〉，以數位科技展現藝術新型態，夜間不間斷的精彩展出！令人期待的還有最夯文資景點阿根納造船廠，由熱門電影《沉默》指定場景製作團隊「木罐子設計製作」，打造台灣最大船型光雕〈阿根納的船〉，在夜晚乘載著歷史的過去，喚醒被世人遺忘的阿根納記憶。網友看到粉絲專頁上釋出的作品照片不禁直呼，巨美！



丁建中〈暗潮3.0〉(圖/宜東文化)

基隆市長林右昌表示，進入第6年的基隆潮藝術，不僅成為基隆人心中，也是每年國人最期待也最靠海的藝術祭。潮藝術的展期適逢中秋、國慶兩個週末連假，搭配2020國慶晚會首度移師基隆舉辦，中秋連假秋高氣爽適合旅遊，不容錯過的基隆文化藝術正在正濱漁港邊蓄勢待發，邀請基隆人成為潮藝術的最佳代言人，邀請全台灣的民眾前來感受海的一日。

文化部政務次長蕭宗煌指出，基隆潮藝術的藝術能量每年都帶給國人全新的文化視野，文化部透過「台灣文化節慶升級計畫」一同參與其中，希望打造基隆潮藝術成為城市品牌文化節慶，讓國際更認識基隆的文化實力，也讓基隆透過大型藝術節慶的活動辦理，走向國際舞台。

同時還有威尼斯雙年展藝術家吳天章的「潮汐1884」於基隆要塞司令部校官眷舍特別展出，15組藝術計劃透過不同面向的藝術創作帶來更豐富的「基隆潮」。展覽期間每周日上午10時將由星濱山共創工作室深入介紹基隆、潮藝術、正濱漁港間的關係；10月3日（六流浪教室舉辦設計工坊，帶領民眾以創作形塑自己的漁港印象。

本次潮藝術展期從9月25日至10月11日，全區作品展出時間為10:00-17:00；夜間作品18:00-22:00。更多展覽資訊詳見基隆市文化局臉書專頁，及2020潮藝術臉書粉絲專頁。



步里赫森〈溯〉(圖/宜東文化)



木罐子設計製作〈阿根納的船〉(圖/宜東文化)



詹喬鈞〈我依然等著你〉(圖/宜東文化)