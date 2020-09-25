新北通譯知我心擔任新住民溝通橋樑　培訓課程30日起開始報名

新北市政府教育局自98年起每年開辦新住民通譯人員培訓課程， 至108年底已培訓575位通譯人員， 今年疫情澆不熄新住民好學及服務的熱情，紛紛來電詢問開辦時間。 教育局自本(9)月30日起開放通譯人員培訓線上報名， 於永和區頂溪國小參訓， 上課時間為11月1日至11月29日的星期日，共計30小時。

資深的越南通譯人員張佩沁， 97年起就在本市國際多元服務櫃台服務達10年之久， 除協助翻譯、服務居留或歸化的問題外，也擔任同鄉的心情垃圾筒， 她說有些剛來台灣的越南姊妹想出外工作， 因為家人反對而鬱鬱寡歡， 這時最需要同伴支持陪伴安然度過這段時光，等到小孩上學、 長大了，再出去工作。讓她印象最深刻的是， 有位剛嫁到台灣1個多月就決定跟先生離婚的個案， 她協助語言完全不通的新住民申請法律諮詢，屢次到法院擔任通譯， 整個訴訟長達1年多，最後終於順利離婚。去(108)年開始， 張佩沁轉往本府勞工局擔任越語通譯，協助解決移工的勞資爭議、 追討雇主應給而少給的薪資或加班費、開協調會等，雖然更忙更累， 但能幫助同鄉爭取權益，讓她覺得這份工作意義非凡。

來自印尼的通譯人員盧艷娟曾在106年參加過培訓， 為了幫助更多的同鄉，積極協助外籍移工的勞資、 法律相關通譯工作。她曾遇到印尼籍看護因故逃逸， 被雇主通報協尋並提告盜竊的案例，這位同鄉被尋獲的那天， 她一早就趕到警局協助，跟同鄉說明、讓她卸下心防， 順利配合製作筆錄，到法院說明案情，最後， 竊盜案釐清是雇主誤會而撤案，讓同鄉不致被冤枉， 也拿到剩餘工資，但因逃逸事實及工作簽證到期，仍須被遣返， 走到這一哩，盧艷娟陪同她到了收容所，看著她換上收容人的衣服， 陪她完成一整天的程序，感慨之餘只能祝她遣返後返鄉平安。現在， 盧艷娟為了傳承印尼語，通過新住民語文教學支援人員培訓後， 擔任4所小學的印尼語老師，希望能培育更多雙語小尖兵。

新北市政府教育局張明文局長表示， 通譯人員培訓課程除認識多元文化及專業通譯倫理外， 此次開課特色加強角色扮演教學，透過情境演練， 模擬未來服務通譯時的現場狀況，能更加勝任這個角色。 完訓的學員將納入通譯人員資料庫，由本市需求單位搜尋合適人才， 通譯課程可上「新北市新住民好學平台」https://www. international-education.ntpc. edu.tw，或洽詢承辦單位劉主任，電話： 26062895分機400報名。