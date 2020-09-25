新北通譯知我心擔任新住民溝通橋樑　培訓課程30日起開始報名

新北巿辦理通譯人員培訓，成為新住民溝通橋樑，圖為通譯人員實際演練課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)
新北巿辦理通譯人員培訓，成為新住民溝通橋樑，圖為通譯人員實際演練課程。(照片來源：新北市政府教育局提供)
新北市政府教育局自98年起每年開辦新住民通譯人員培訓課程，至108年底已培訓575位通譯人員，今年疫情澆不熄新住民好學及服務的熱情，紛紛來電詢問開辦時間。教育局自本(9)月30日起開放通譯人員培訓線上報名，於永和區頂溪國小參訓，上課時間為11月1日至11月29日的星期日，共計30小時。
資深的越南通譯人員張佩沁，97年起就在本市國際多元服務櫃台服務達10年之久，除協助翻譯、服務居留或歸化的問題外，也擔任同鄉的心情垃圾筒，她說有些剛來台灣的越南姊妹想出外工作，因為家人反對而鬱鬱寡歡，這時最需要同伴支持陪伴安然度過這段時光，等到小孩上學、長大了，再出去工作。讓她印象最深刻的是，有位剛嫁到台灣1個多月就決定跟先生離婚的個案，她協助語言完全不通的新住民申請法律諮詢，屢次到法院擔任通譯，整個訴訟長達1年多，最後終於順利離婚。去(108)年開始，張佩沁轉往本府勞工局擔任越語通譯，協助解決移工的勞資爭議、追討雇主應給而少給的薪資或加班費、開協調會等，雖然更忙更累，但能幫助同鄉爭取權益，讓她覺得這份工作意義非凡。
來自印尼的通譯人員盧艷娟曾在106年參加過培訓，為了幫助更多的同鄉，積極協助外籍移工的勞資、法律相關通譯工作。她曾遇到印尼籍看護因故逃逸，被雇主通報協尋並提告盜竊的案例，這位同鄉被尋獲的那天，她一早就趕到警局協助，跟同鄉說明、讓她卸下心防，順利配合製作筆錄，到法院說明案情，最後，竊盜案釐清是雇主誤會而撤案，讓同鄉不致被冤枉，也拿到剩餘工資，但因逃逸事實及工作簽證到期，仍須被遣返，走到這一哩，盧艷娟陪同她到了收容所，看著她換上收容人的衣服，陪她完成一整天的程序，感慨之餘只能祝她遣返後返鄉平安。現在，盧艷娟為了傳承印尼語，通過新住民語文教學支援人員培訓後，擔任4所小學的印尼語老師，希望能培育更多雙語小尖兵。
新北市政府教育局張明文局長表示，通譯人員培訓課程除認識多元文化及專業通譯倫理外，此次開課特色加強角色扮演教學，透過情境演練，模擬未來服務通譯時的現場狀況，能更加勝任這個角色。完訓的學員將納入通譯人員資料庫，由本市需求單位搜尋合適人才，通譯課程可上「新北市新住民好學平台」https://www.international-education.ntpc.edu.tw，或洽詢承辦單位劉主任，電話：26062895分機400報名。