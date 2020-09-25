學生獻唱新北敬師單曲「瘋狂教室」 師鐸獎教師記者會　師生私房故事分享

照片由新北市政府教育局提供
照片由新北市政府教育局提供
新北市教育局今(25)日舉辦師鐸獎教師溫馨記者會，邀請今年度4位師鐸獎得獎教師分享私房故事，並由永平國小合唱團學生獻唱新北專屬敬師單曲「瘋狂教室」，頌揚對老師的感謝，表達對教師平時教導最真摯的支持！
莒光國小的周理慧老師，將三十多年來不間斷的「家庭訪問」當成了與孩子放學後的另類校外教學，是孩子口中的「香菇老師」，曾經引導一位被霸凌而畏懼不敢進班上課的孩子，藉著鼓勵、陪伴與聆聽，讓孩子不只回到學校，更愛上學校；龍埔國小的施信源老師曾發表「MOOCS融入數學科翻轉教學模式」，深受國內教學研究重視，將翻轉教育運用在學生的學習，引起學生對課程的興趣，孩子們最喜歡的就是在下課圍著信源老師，聽老師分享當兵去馬祖的故事，曾有位不喜歡學習的學生在課堂中拿著習題和信源老師討論，全班的孩子都驚訝的看著他們倆，孩子也越來越有自信，向信源老師說：「老師，謝謝你，我不會放棄」。
林口高中的胡裕仁老師認為校園中沒有一個孩子是該被忽視或放棄，教育就是要影響及改善他們的志業，剛到林口高中時遇到三位覺得自己「沒目標、沒方向、被否定」的孩子，裕仁老師從孩子的興趣開始，輔導並鼓勵他們參加許多創意發明活動，透過一次次獲獎的肯定成就孩子學習的驅力，最終三位學生獲得二項經濟部專利，更使被多所國立大學同時錄取；深坑國小附幼簡茉莉主任用行動詮釋「莫忘初衷」，將每位兒童當作自己的孩子。小晴罹患先天性成骨不全症，身上隨時都得穿戴護甲，小晴媽媽曾遍訪幼兒園，都被以「人力不足」為由婉拒，但茉莉主任雖無照顧玻璃娃娃的教學經驗卻欣然接受挑戰，誠心接納小晴，並且展開全新的教學，媽媽看到老師的細心安排，小晴開心學習的興奮模樣，也露出放心與信賴。
教育局張明文局長表示，今(109)年敬師月主題「新北就是愛老師-『厚』~老師」，「厚」為「好」的臺語諧音，意指新北師師是好師，記者會特意再加上「Hold老師」的元素，表達教育局對老師的擁抱與支持，並由「神秘嘉賓」致贈象徵支持老師的「Hold背包」，背包上更別上由復興商工速寫隊為得獎教師量身打造的Q版及寫實版紀念胸章，感謝新北老師對教育的貢獻，並希望帶給老師難忘的回憶！