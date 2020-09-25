學生獻唱新北敬師單曲「瘋狂教室」 師鐸獎教師記者會　師生私房故事分享

新北市教育局今(25) 日舉辦師鐸獎教師溫馨記者會，邀請今年度4位師鐸獎得獎教師分享 私房故事，並由永平國小合唱團學生獻唱新北專屬敬師單曲「 瘋狂教室」，頌揚對老師的感謝， 表達對教師平時教導最真摯的支持！

莒光國小的周理慧老師，將三十多年來不間斷的「家庭訪問」 當成了與孩子放學後的另類校外教學，是孩子口中的「香菇老師」， 曾經引導一位被霸凌而畏懼不敢進班上課的孩子，藉著鼓勵、 陪伴與聆聽，讓孩子不只回到學校，更愛上學校；龍埔國小的施信源 老師曾發表「MOOCS融入數學科翻轉教學模式」， 深受國內教學研究重視，將翻轉教育運用在學生的學習， 引起學生對課程的興趣，孩子們最喜歡的就是在下課圍著信源老師， 聽老師分享當兵去馬祖的故事， 曾有位不喜歡學習的學生在課堂中拿著習題和信源老師討論， 全班的孩子都驚訝的看著他們倆，孩子也越來越有自信， 向信源老師說：「老師，謝謝你，我不會放棄」。

林口高中的胡裕仁老師認為校園中沒有一個孩子是該被忽視或放棄， 教育就是要影響及改善他們的志業， 剛到林口高中時遇到三位覺得自己「沒目標、沒方向、被否定」 的孩子，裕仁老師從孩子的興趣開始， 輔導並鼓勵他們參加許多創意發明活動， 透過一次次獲獎的肯定成就孩子學習的驅力， 最終三位學生獲得二項經濟部專利，更使被多所國立大學同時錄取； 深坑國小附幼簡茉莉主任用行動詮釋「莫忘初衷」， 將每位兒童當作自己的孩子。小晴罹患先天性成骨不全症， 身上隨時都得穿戴護甲，小晴媽媽曾遍訪幼兒園，都被以「 人力不足」為由婉拒， 但茉莉主任雖無照顧玻璃娃娃的教學經驗卻欣然接受挑戰， 誠心接納小晴，並且展開全新的教學，媽媽看到老師的細心安排， 小晴開心學習的興奮模樣，也露出放心與信賴。

教育局張明文局長表示，今(109)年敬師月主題「 新北就是愛老師-『厚』~老師」，「厚」為「好」的臺語諧音， 意指新北師師是好師，記者會特意再加上「Hold老師」的元素， 表達教育局對老師的擁抱與支持，並由「神秘嘉賓」 致贈象徵支持老師的「Hold背包」， 背包上更別上由復興商工速寫隊為得獎教師量身打造的Q版及寫實版 紀念胸章，感謝新北老師對教育的貢獻， 並希望帶給老師難忘的回憶！