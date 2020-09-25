認識新住民 府中15「南向世界」影展帶民眾深入東南亞文化

逃跑的人。(照片由新北市文化局提供) 逃跑的人。(照片由新北市文化局提供)

新北市新住民人口總數超過十四萬人，為六都之冠， 也為新北在地帶來多元文化面貌。府中15十月策劃「南向世界」 主題影展，選映十七部精采電影， 首波推薦入圍多項金馬獎的新加坡電影《熱帶雨》， 與描述越南遠嫁來臺的新住民文化縮影紀錄片《阿紫》， 期望在地民眾透過觀影熟悉來自東南亞各地的不同風土民情， 以兼容並蓄的方式促進文化交流。

選映觀點從不同角度切入，帶民眾體驗各方視角。由女性視野出發， 去年金馬獎大放異彩的電影《熱帶雨》是新加坡導演陳哲藝作品， 背景設定於新加坡、馬來西亞兩地， 細膩探討中年女老師的壓抑生活與細膩情感， 將氣候的燥熱反映在電影氛圍中， 精彩的角色塑造更讓女主角楊雁雁一舉拿下金馬影后肯定。此外， 榮選台北電影節最佳紀錄片的《阿紫》 則將鏡頭帶向從越南遠嫁來臺的新住民女性， 故事敘述臺越兩地的家庭拉扯，以多面向角度重塑完整的角色樣貌， 真實記錄跨國婚姻與其刻板印象。

移工主題是近年來臺灣紀錄片關注的議題焦點， 入選今年臺灣紀錄片影展（TIDF）臺灣競賽的紀錄片《工寮》， 以模糊紀實與虛構的創作，讓多位移工一同在工寮中談論生命故事， 從疏離的拍攝中重新挑戰觀眾對移工的既定印象； 剛入圍今年女性影展的曾文珍導演新作品《逃跑的人》 則大膽挑戰敏感的「無證移工」主題，以移工的現身說法， 邀請觀眾近身理解她們的真實處境。

府中15將於10月4日播映女性影展特獎作品《神戲》， 影片記錄著是有「越南版孫翠鳳」之稱的阮安妮的生命故事， 並邀請導演賴麗君出席映後座談。票券已於9月20日啟售， 凡觀賞當月售票3場次就有機會獲得由左岸文化所提供之《 尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》。詳情請洽府中15官 方網站http://web.fuzhong15.ntpc. gov.tw/films/ ，及臉書粉絲專頁。

親愛的大笨象。(照片來源：新北市政府文化局提供)