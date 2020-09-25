致贈蘋果和加菜金 侯友宜：各機構要做好公安 並全面清查未立案

照片來源：新北市政府社會局提供
照片來源：新北市政府社會局提供
中秋節將屆，新北市長侯友宜特地於25日上午前往位於板橋區的私立廣福老人養護中心和愛智發展中心慰問，侯友宜致贈蘋果和加菜金預祝長輩和小朋友中秋快樂，並和長輩玩起「團團圓圓」月餅抱枕傳遞遊戲，也和慢飛天使一起互動鼓勵。侯友宜表示，新北市有213家立案的老人安養機構，一定要做好各項公安消防，讓長輩受到最安全的照顧，也會清查未立案的機構，強勢依法處理。
由社會局替代役男組成的「雁行役工隊」，專程到廣福陪伴長輩，具魔術專長的林承翰變幻各種魔術，逗長輩開心，其中玩撲克牌，84歲的陳振豐阿公和侯友宜一起尬場，侯友宜將紅心2藏起來，本想捉弄魔術師，沒想到林承翰技高一籌，將傘打開竟是侯友宜暗藏的紅心2，不僅長輩看得驚呼連連，連侯友宜都讚嘆。
侯友宜感謝中心主任和所有工作人員對長輩們的照顧，並提醒防疫措施仍不可鬆懈，各項防災演練編組要定時確實操演，市府也會全面清查未立案的機構，一經查獲，定會依法開罰，並要求妥善轉安置立案機構。臨離去前，侯友宜還一一到寢室門口向長輩問候，提醒天氣轉涼，要多添衣保暖。
侯友宜由社會局副局長許秀能和板橋區長范姜坤火等人陪同，轉往愛智發展中心慰問，幾位慢飛天使熱情表演「pekori night」迎賓啦啦舞，天真活潑的動作令人憐愛，侯友宜感謝工作人員的辛勞，並和小朋友一起玩加賀谷宮本式音樂療育遊戲。
社會局副局長許秀能表示，市府為關懷弱勢，近日一一致贈中秋節加菜金至市內55家社福機構，預祝大家中秋節快樂！