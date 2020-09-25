北富銀積極落實永續金融理念 結合在地影響力為淡水河河口生態風華喝采

人聲鼎沸，新北八里的一家飯店宴會廳裡座無虛席， 且賓客們來頭不小，都是淡水在地的教育界、藝文界、 知名企業的代表人物，他們聚精會神地觀賞由揚名坎城、金馬、 金穗獎的新銳導演鄒隆娜拍攝的《一個河生物的告白》紀錄片， 並細細品味她分享的拍片心路歷程， 希望藉此喚起大眾對淡水河永續環境的重視， 結束後再至淡江大橋願景館親身體驗大自然、 人與建設的平衡共存之道。這是台北富邦銀行簽署《天下雜誌》 發起的「淡水河公約」後，為了更積極響應ESG(環境保護、 社會責任、公司治理)、 邀客戶共同守護淡水河河口永續環境的活動， 北富銀亦運用線上管道擴大影響力，短短半個月吸引逾2,000人 串聯，一起關注淡水河河口生態與經濟發展！

北富銀表示，北富銀一直很重視永續金融理念，除了透過核心職能協 助在地區域的經濟發展，也發揮分行力量，號召在地客戶、 住民一起愛護我們的土地，達到社會共榮共好。淡水河孕育著大台北 地區的文明，可說是北台灣母親之河，位於河口正動工的淡江大橋， 係國內大型工程落實環境保育的代表作，為了力挺永續，北富銀6月 統籌主辦40億元淡江大橋聯貸案，8、9月再結合在地資源舉辦淡 水河口生態永續講座與願景體驗，以及廣發永續帖， 邀客戶共同倡議淡水河守護行動，為永續環境紮根。

北富銀亦多方落實ESG，不僅在財富管理業務率先與投信合作募集 全台第一檔ESG全球投資級債券基金，引領當今最潮的ESG基金 投資話題；在授信業務上， 北富銀領先導入赤道原則並持續擴大綠色授信，為再生能源(太陽能 、風力發電等)、綠建築、綠能科技與相關產業提供充沛資金， 協助其永續經營。至2020年6月底為止，再生能源、綠建築、 綠能科技等相關產業的授信餘額超過新台幣千億元，其中綠電類(太 陽能、風力發電)授信餘額年成長近80%！

此外，北富銀也全力支援政策性貸款，今年除了即時提供個人、 企業客戶疫情紓困方案，為扶植中小企業發展，年初即成為「 送保即時通」首批開通銀行， 亦是全台第一家與信保基金進行批次保證業務系統對接的銀行。 而信保基金推出的「中小企業千億保」專案，北富銀去年送保戶數達 2,076戶，居民營銀行之冠；另截至今年7月底， 整體信保餘額較去年底成長超過70%，成果獲得信保基金肯定， 特別頒發千億保專案及信保對接獎。

近期配合行政院啟動青年創業貸款方案，北富銀積極參與， 為文化部首波合作銀行， 亦與文化內容策進院簽署全台首張文創產業青創貸款合作備忘錄( MOU)，由跨部門專業團隊直接進駐文策院協助青年貸款， 且應用專利AI技術，透過行動化、模組化的智能徵授信機制， 讓徵審作業最快3天完成。透過紓困、支持中小企業與青年創業，北 富銀用行動落實聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)中的就業與經濟成長，善盡金融業帶動國家永續成長的社 會責任。

北富銀視永續金融為己任，今年擴大範疇、新增舉措， 投入更多心力於ESG永續發展的領域，8/26榮獲《今周刊》 最佳永續發展獎首獎，對北富銀是一大鼓舞，也為北富銀繼續堅持將 ESG發揚光大提供更多動能。北富銀期盼在經營企業的同時， 亦能對環境、社會有所貢獻，創造生生不息的美好。