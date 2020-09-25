深呼吸！台灣「森林市集」起跑！珍貴木製工藝、音樂美食、工作坊台北華山登場

「森林市集」結合音樂展演及工作坊已於今(25)日開跑(圖/台灣英文新聞) 「森林市集」結合音樂展演及工作坊已於今(25)日開跑(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)具特色的森林市集結合音樂表演、戶外野餐、木製工藝品品牌，透過有趣且多元的活動讓各界了解台灣珍貴林木的重要性，為期三天的活動已於25日台北華山文創園區展開。

由農委會林務局主辦，2020森林市集以「我的新森活」為題，三天的「新森活」可以在台北市鬧區享受奢侈的芬多精，室內包含展覽及感官漫遊體驗工作坊，戶外則為森林野台場域，包含專賣國產木竹材質品的攤商、原住民種植的農產品、美食餐車等，並邀請金曲歌手桑布伊、屏東排灣族孩子組成的泰武古謠、暖系樂團安妮朵拉等帶來好聽的現場演出，讓大家邊野餐邊沐浴在陽光及音樂裡。

林務局長林華慶於25日記者會上表示，今年活動已邁入第四屆，受到新冠肺炎疫情影響，全台都感受到山林對台灣重要，因為森林可以撫慰心靈儼然成為大家的口罩，林務局推動「森林市集」想讓大家了解到森林的重要性跟多元服務，活動一年比一年多樣化。

林華慶說明，市集可見來自山村部落的產品，近幾年林務局積極推動合法生產木竹材，自去年底推出木材生產溯源標章，讓大家避免成為山老鼠幫兇；此外，林務局免費提供木材給設計師發展創意商品，現場也可見精選出30件作品展覽，民眾可以投票選出最喜愛設計。

位於華山西一館的感官漫遊體驗區，推出「手繪木皮書籤」及「森林香氛包DIY」等多項工作坊，費用為一人50元，須於現場報名，每場限制人數20名；戶外的森林野台除了有音樂表演，主辦單位也規劃「益康伸展活動」、「張爸爸故事屋」等知識性節目，都將於三天輪番登場。

此外，不只有多家精選國產木竹材及森林周邊商品可以選購，「森林餐桌」更集結超過30種商品，組合出8款物超所值的創意選物，讓民眾方便把森林帶回家。

2020森林市集活動時間為9月25日（星期五）下午2點到晚上8點、9月26日（星期六）下午2點到晚上8點、9月27日（星期日）下午2點到下午6點，凡於活動期間至森林市集任一攤位購買商品，即可參加集點活動，抽限量森活好物，而活動期間在現場拍照並打卡，還可以在活動服務台兌換打卡好禮喔！

最新消息請前往林務局-森活情報站及粉絲專頁、官方網站查詢。



現場照片(圖/台灣英文新聞)



現場照片(圖/台灣英文新聞)



現場照片(圖/台灣英文新聞)



現場照片(圖/台灣英文新聞)



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