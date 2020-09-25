【台灣最高峰施工】背負50公斤英文石碑上下玉山 「高山協作員」松慶輝：機會難得、很有意義

玉山主峰頂橫式英文石碑使用14年後，因損壞而功成身退，22日換上新石碑(左)。執行作業的高山協作是41歲的松慶輝（右） 。(原圖:中央社... 玉山主峰頂橫式英文石碑使用14年後，因損壞而功成身退，22日換上新石碑(左)。執行作業的高山協作是41歲的松慶輝（右） 。(原圖:中央社/TN後製)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）玉山主峰頂上橫式的英文石碑，在使用14年後，因損壞而功成身退，日前換上新的石碑。執行作業的高山協作員松慶輝今天(25日) 說，或許這輩子不會再有第二次機會背負主峰石碑，這次任務很有意義。

話說使用多年、置於海拔3952公尺玉山主峰的英文橫式石碑，2013年遭雷擊裂開，雖曾進行修繕，但因熱漲冷縮、風吹雨打，損壞越來越嚴重。玉山國家公園管理處今年(2020) 編專案預算更新石碑，日前由「高山協作員」松慶輝背負到排雲山莊，休息一夜後，隔天清晨再背上玉山主峰。

41歲的松慶輝綽號黑熊，是信義鄉望鄉部落布農族人，九二一地震後投入高山協作行業。他今天說，一般為登山客協作背負重量25公斤，但新舊石碑一上一下重達50公斤，重量加倍。因此，從海拔高度2610公尺的玉山登山口開始，行走間就要調整好呼吸節奏，不能趕「快」，否則可能產生高山症。

松慶輝說，若是短距離，他最重可背100公斤，但這次任務算長距離，50公斤石碑「也算重」。不過這次採2天1夜共24小時作業，體力負擔相對減輕許多，沒那麼累，不然以「要賺錢」來說，他一天就可背上玉山主峰；能背新石碑上主峰、更換安裝，再背下舊石碑，感覺「很爽」、很有意義，或許這輩子不會再背第二次。

玉管處副處長盧淑妃今天表示，更換石碑工資約新台幣2萬多元，松慶輝21日清晨6時從登山口出發，排雲山莊過夜後，22日清晨6時在玉山主峰頂放上新石碑，作業時間安排共24小時，而選在21日出發，也有象徵九二一地震後，台灣大地從上而下修復的含義。

中央社引述盧淑妃說，第一塊石碑2006年10月安裝，這是第一次更換為第二塊石碑，由於材質是石頭，比較不會損壞，因此，石碑非定期更換，汰換的舊石碑放在管理處展示，可提醒民眾注意雷擊等登山安全事項。