〈時評〉台灣外交部長言差矣

據報導,我外交部長吳釗燮,9月20日在接受美國全國公共電台(NPR)專訪時表示,「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係,但台美之間有很大的空間可以探索如何強化雙邊關係(Taiwan is not pursuing formal diplomatic ties with the United States for now, but there is "a lot" of room to further strengthen relations)。」

對長期陷入「被外交孤立」的台灣外交部長而言,能揮別「斷交部長」的惡夢,應該是求之不得的事,不意在成為建交部長之前,已先自己釘上「拒交部長」的告示牌,背後有何玄機或苦衷,誠然令人費解。

無可否認,2016入主白宮的川普,是近半個世紀以來,對台灣最友善、最支持的美國總統──當選伊始不但親自接聽蔡英文的賀電,三年來更通過許多友台、護台的法案,美國衛生部長與國務院次卿更於日前相繼訪台;台美關係如果能順水推舟,更上層樓到建交層次,自是2350萬台灣人衷心期盼的「美」夢成真。是以,吳釗燮的「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」,「希望進一步強化經濟、貿易、政治與安全關係」的說詞,用意何在實讓人百思不解。

試問,這是怕碰美國釘子,所以先自我設限、自我龜縮?是已接獲台美不可能建交的訊息,所以自找台階下?是怕台美建交會得罪中國,所以不會尋求與美國建立全面外交關係,以免挑釁中國,惹中國生氣?是台灣尋求台美建交要先經中國首肯同意才行?是自忖不要在美中川普、習近平交惡之際,給美國額外增加困擾,免得川普視台灣為麻煩製造者?還是???

不客氣講,這些年來,台灣老是在幾個名不見經傳國家的建交、斷交間擔心這、操勞那的,其實是帳面數字意義大於實質政治意義!對2350萬台灣人來說,台灣就是跟這些國家斷交了,幾無所失,就是斷交後又復交了,也談不上有何所得。倒是,那一天,能跟民主世界龍頭的美國建交,才是重中之重!才可望產生風吹草偃效應!才是台灣外交的大勝利!

建交,沒有選邊站的問題。全球各國,跟民主美國和共產中國同時有邦交關係的不知凡幾?就連瑞士、瑞典等中立國,與世界各國難道都只追求「強化經濟、貿易、政治與安全關係」而「不會尋求建立全面外交關係」嗎?現在,吳釗燮部長自己把話說死了,無異在台灣人頭上大潑冷水,說:台美建交的大門是關閉深鎖的!

退一步言,即使台美無法建交是不可明說的一道紅線,至少,吳釗燮不刻意強調美國,而是中性地對NPR說:台灣樂意也期盼與世界上所有愛好自由、民主、人權的國家建交(當然包含自詡愛好自由、民主、人權的鄰居中國在內),小國台灣這樣的說詞,大國美國、中國中國,誰反對,誰還好意思說自己是愛好自由、民主、人權的?

(作者為新竹教育大學退休副教授)