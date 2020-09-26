〈時評〉台灣外交部長言差矣

據報導，我外交部長吳釗燮，9月20日在接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，但台美之間有很大的空間可以探索如何強化雙邊關係（Taiwan is not pursuing formal diplomatic ties with the United States for now, but there is "a lot" of room to further strengthen relations）。」

對長期陷入「被外交孤立」的台灣外交部長而言，能揮別「斷交部長」的惡夢，應該是求之不得的事，不意在成為建交部長之前，已先自己釘上「拒交部長」的告示牌，背後有何玄機或苦衷，誠然令人費解。

無可否認，2016入主白宮的川普，是近半個世紀以來，對台灣最友善、最支持的美國總統──當選伊始不但親自接聽蔡英文的賀電，三年來更通過許多友台、護台的法案，美國衛生部長與國務院次卿更於日前相繼訪台；台美關係如果能順水推舟，更上層樓到建交層次，自是2350萬台灣人衷心期盼的「美」夢成真。是以，吳釗燮的「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」，「希望進一步強化經濟、貿易、政治與安全關係」的說詞，用意何在實讓人百思不解。

試問，這是怕碰美國釘子，所以先自我設限、自我龜縮？是已接獲台美不可能建交的訊息，所以自找台階下？是怕台美建交會得罪中國，所以不會尋求與美國建立全面外交關係，以免挑釁中國，惹中國生氣？是台灣尋求台美建交要先經中國首肯同意才行？是自忖不要在美中川普、習近平交惡之際，給美國額外增加困擾，免得川普視台灣為麻煩製造者？還是？？？

不客氣講，這些年來，台灣老是在幾個名不見經傳國家的建交、斷交間擔心這、操勞那的，其實是帳面數字意義大於實質政治意義！對2350萬台灣人來說，台灣就是跟這些國家斷交了，幾無所失，就是斷交後又復交了，也談不上有何所得。倒是，那一天，能跟民主世界龍頭的美國建交，才是重中之重！才可望產生風吹草偃效應！才是台灣外交的大勝利！

建交，沒有選邊站的問題。全球各國，跟民主美國和共產中國同時有邦交關係的不知凡幾？就連瑞士、瑞典等中立國，與世界各國難道都只追求「強化經濟、貿易、政治與安全關係」而「不會尋求建立全面外交關係」嗎？現在，吳釗燮部長自己把話說死了，無異在台灣人頭上大潑冷水，說：台美建交的大門是關閉深鎖的！

退一步言，即使台美無法建交是不可明說的一道紅線，至少，吳釗燮不刻意強調美國，而是中性地對NPR說：台灣樂意也期盼與世界上所有愛好自由、民主、人權的國家建交（當然包含自詡愛好自由、民主、人權的鄰居中國在內），小國台灣這樣的說詞，大國美國、中國中國，誰反對，誰還好意思說自己是愛好自由、民主、人權的？

（作者為新竹教育大學退休副教授）