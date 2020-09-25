南韓公務員失蹤後遭北韓槍殺焚屍惹議 金正恩罕見公開道歉

一名南韓漁業指導員疑因變節投奔北韓，在北韓水域被發現後，遭水兵開槍射殺，南韓官方對此強烈譴責。（圖/美聯社） 一名南韓漁業指導員疑因變節投奔北韓，在北韓水域被發現後，遭水兵開槍射殺，南韓官方對此強烈譴責。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）北韓自年初起因武漢肺炎疫情鎖國，禁止任何人員物資流通，然而一名南韓公務員近日因企圖前往北韓而遭槍殺及焚屍，引起南韓官方強烈抨擊。

根據美聯社，一名47歲的南韓漁業指導員，疑似因企圖叛變而身穿救生衣、投奔北韓，而後在北韓境內水域被發現，當晚即遭水兵開槍射殺，並以汽油焚燒屍體，這是十年來首次有南韓公民遭北韓軍方殺害。

南韓國防部指出，其實他們早在周三(23日)就注意到人員失蹤，曾出動搜救艇與直升機搜尋，同時將此事告知北韓，卻沒有得到任何回覆，沒想到事情最終竟演變至此。對此，南韓總統文在寅今(25日)於記者會中表示震驚與不可原諒。

根據報導，北韓領導人金正恩罕見地公開為此事道歉，他今(25日)和文在寅通信時，表達其對於此不幸事件造成總統及南韓全民的失望深感抱歉。不過其官方仍堅持此行動是基於防疫的理由，因為已長時間沒有武肺確診案例，若有境外人士進入，可能會對國家內部的健康照護系統產生毀滅性的破壞。

由於此事件疑點重重，引起南韓社會激烈討論，首爾峨山政策研究院(Asan Institute for Policy Studies)的副院長認為，國防部可能企圖隱藏某些事實，以減少國人反北韓情緒，因為「脫南者」案例極少發生，加上公務員工作穩定，缺乏逃奔北韓的動機。此外，他也指出，北韓焚屍的舉動可能是為了湮滅證據。