新住民望月提燈祈福，花好月圓人團圓

為促進文化交流及聯絡情感，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站於今(25)日中午在該站舉辦「提燈望月喜迎中秋」活動，邀請新住民朋友及眷屬共襄盛舉品嘗異國風美食、製作新星燈籠及越南綠豆糕，提前歡慶中秋佳節的到來。

新住民莫叡蓉自越南嫁來臺灣近20年，目前在花蓮多所國、高中教導越南語，今日特邀請擔綱講師，她表示早期越南是農業社會，農曆八月十五日約是農作種植結束等待成熟之際，大家在當日祭祀祈求豐收，相約晚上點燈望月、飲茶吃點心，以陪伴農務繁忙之時疏於關心的孩子，故中秋節於越南稱作「望月節」，也是兒童節，只慶祝，不放假，但大人會準備燈籠陪伴孩子上街遊玩。

活動在講師幽默風趣的說明後熱烈展開。竹籐與花布在學員七手八腳編縫中，幻化為繽紛布燈籠，而綠豆等原物料在大家通力合作加工及揉製下，變換為清香四溢的綠豆糕；活動現場驚喜聲連連，熱鬧不已。參與活動的國人陳女士笑說：「原來同樣用竹子編製燈籠，在臺灣以圓型為主，用來求丁及求財，而在越南則用星星造型祈求照亮前途。今日動手以越南星星風的骨架，縫上臺灣鄉村風格布的燈面，成品看似新穎卻又鄉土親切，真是有趣的結合!」

花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，一樣的月光，因各自風俗民情，在臺、越衍生不同的慶祝活動，但各有自己的文化價值意義。今日的活動，大家發揮無比的創意，也希望藉活動讓居住於臺灣境內的不同族群，認識彼此文化，進而互相尊重欣賞。此外，因各國防疫境管措施，增加返國與原生家庭相聚的困難，也盼透過活動讓新住民感受臺灣社會大家庭的溫暖懷抱，體會另類團圓，一解鄉愁。

資料來源：移民署花蓮服務站