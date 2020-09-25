總統府光雕展將揭開台灣國慶序幕 周邊區域9/25起分階段交管

2019國慶光雕點燈儀式。(照片由總統府提供) 2019國慶光雕點燈儀式。(照片由總統府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國慶籌備委員會今(25)日表示，配合國慶大會各項慶祝活動，總統府周邊區域自9月25日23時起，陸續實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

慶籌會在新聞稿中表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道，從重慶南路到懷寧街間，從10月1日零時起至10月10日22時止，實施全線車輛管制。光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾，在10月6日至10日每天19時至21時30分，與親友一同到府前廣場，觀賞光雕展演。

另外，10月8日在總統府前也有國慶大會預演活動，8日11時至17時，周遭區域將實施車輛管制，由於歷年國慶預演活動人潮聚集，今年為配合疫情管制措施，避免民眾長時間且近距離接觸，因此國慶預演，將不開放民眾於總統府前南北廣場觀看，以降低傳染風險。

慶籌會還說，10月10日國慶日當天，配合國慶大會活動，總統府周遭與往年相同，將實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自10月9日22時至10月10日13時。第二階段在周遭區域，實施車輛管制，時間自10月10日零時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會提醒，國慶日當天6時總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮。

相關交管訊息可至「中華民國 讚國慶」網站瀏覽查詢。