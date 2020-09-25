居留證線上申辦好便利，共同為防疫作努力

每到開學季節，便是學生們相繼來移民署服務站辦理居留證的日子，業務繁忙的時候，服務站大廳常常是熙來攘往，門庭若市，移民署中區事務大隊臺中市第一服務站今(25)日特別來到國立臺灣體育大學舉辦「109年境外生入學輔導講習」現場，協助剛從國外抵臺就學之外籍生操作「外國與外僑、大陸與港澳、無戶籍國民學生線上申辦系統」，幫助學生以線上申請方式取代臨櫃申辦居留證及展延，以網路取代馬路，讓學生在學校便可以提交申請，減少人流群聚感染風險，也可免除學生舟車往返及現場等待時間，共同為防疫作努力。

服務站同仁邀請現場學生試著用系統申請個人帳號，學生們可以自行利用手機、平板或電腦進入「外國與外僑、大陸與港澳、無戶籍國民學生線上申辦系統」，申請帳號後按照指示上傳需要之文件，約5個工作天即可完成審核，待系統發出線上繳費通知給申請人後，學生便可使用信用卡、網路ATM或四大超商等多元管道繳費，下載繳費收據後即可於指定時間前往服務站領取居留證，學生們紛紛驚呼申請手續也太簡單便利了！

座談會適逢中秋佳節前夕，服務站主任周佑仁鼓勵學生們在新的學期，要認真學習，適應新環境，樂在生活，並為學生們準備了寓意平安及柿柿如意的小吊飾，祝福在場的學子們，佳節平安，事事如意。

資料來源：移民署臺中市第一服務站