異位性皮膚炎之生物製劑台灣健保有給付　9/30張廖年峰醫師線上直播解惑日常照護

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）異位性皮膚炎屬於慢性病，易反覆發作，病人必須長期接受治療，但今年因武漢肺炎疫情影響，許多患者不敢上醫院回診或無法參加病友活動，為此，異位性皮膚炎病友協會將於9月30(三)晚間 19:00至19:30於異位性皮膚炎病友協會社團FB，舉辦首場直播病友會，邀請張廖年峰醫師及資深醫藥媒體人洪素卿，線上分享異位性皮膚炎最新治療趨勢及健保給付申請說明，讓更多病友獲得治療新知。
35歲的林先生從小患有重度異位性皮膚炎，身體多處出現紅腫、脫屑、紅斑等狀況，嚴重時會搔癢不停、抓破皮甚至流組織液，影響生活甚鉅。過去治療曾使用過類固醇藥膏，口服抗組織胺、紫外線照光及口服免疫抑制劑等，但疾病控制狀況仍不穩定，更曾因長期服用類固醇而出現白內障、骨質疏鬆，睡眠也出狀況。經醫師建議，現已成功申請健保給付生物製劑治療。
中國醫藥大學附設醫院皮膚科張廖年峰醫師表示：「隨著2020異位性皮膚炎治療共識出爐，治療建議加入了生物製劑，更加完整中度至重度異位性皮膚炎治療版圖。去年12月生物製劑通過健保給付後，更大幅降低病人的經濟負擔。像林先生這樣的病人建議可與醫師討論，評估目前的治療狀況是否適用。」
治療如同接力賽 生物製劑打破治療僵局
異位性皮膚炎屬於慢性病，病人必須長期接受治療。醫師會根據嚴重程度，建議適合的治療方針，就像是一場接力賽事，當中的每一棒，都是病人的治療經驗，中間可能出現拉鋸戰，此時醫師及家屬的陪伴、病人積極勝出意志，都是保持戰力的重點。
根據「2020異位性皮膚炎治療共識」，治療初期建議以保濕劑為主，維持皮膚保水度，針對局部病灶可塗抹類固醇藥膏，如還有癢感則會加上口服抗組織胺來改善；治療中期針對中度至重度病人則會加上局部免疫抑制藥膏、紫外線照光、短暫口服類固醇等治療方式；也會視病人嚴重程度，處方口服免疫抑制劑。
但類固醇1及免疫抑制劑2是對免疫系統進行全面性壓制，可能造成病人免疫力降低、感染風險提高。如今生物製劑加入治療建議且通過健保給付，終於打破治療僵局，如同接力賽的最後一棒，幫助病人完美衝刺，透過精準鎖定異常的發炎重要因子進行阻斷，從根源改善病灶，同時降低副作用產生3。
張廖年峰醫師補充說明，慢性重度異位性皮膚炎病人使用生物製劑的健保給付規範為：需先經過照光3個月及兩種口服免疫抑制劑的足量治療各3個月，濕疹面積與嚴重程度指數（EASI評分）仍有20分，且病灶佔體表面積30%以上，才可申請。此外，今年5月生物製劑的適應症也拓寬至12歲至17歲中度至重度異位性皮膚炎青少年病人，為更多病人提供新的治療選擇。
防疫也要掌握治療新知！異位性皮膚炎病友會首度以直播型式登場
然而防疫期間，常有慢性病患者不敢上醫院回診或無法參加病友活動，也使得生物製劑納入健保給付後，許多病人常反應不瞭解申請過程與治療方式。為此，異位性皮膚炎病友協會將於9月30(三)晚間 7:00-7:30於異位性皮膚炎病友協會社團FB，舉辦首場直播病友會，邀請張廖年峰醫師及資深醫藥媒體人洪素卿，線上分享異位性皮膚炎最新治療趨勢及健保給付申請說明，讓更多病友獲得治療新知。
異位性皮膚炎病友協會秘書長丁淑敏表示：「依照生物製劑健保給付規範，慢性重度異位性皮膚炎患者，申請前平均需先經過6-9個月的照光、口服免疫抑制劑治療，時程稍長仍鼓勵病友不要放棄，勇敢踏出第一步，開始配合醫囑積極治療。因為健保給付後可大幅減輕經濟負擔，相信也更能支持病友長期持續治療。也期盼未來給付條件可放寬，加速讓病友及早透過健保給付使用生物製劑。」
中度至重度異膚治療接力賽，保持最佳戰力等待完美衝刺時刻
成功申請健保給付使用生物製劑治療的林先生，在治療期間持續與醫師配合遵從醫囑，儘管病況稍有波動，但基本上能維持穩定狀態。張廖年峰醫師也鼓勵病人：「把治療過程想像成接力賽，積極配合醫師的治療方針，不輕易放棄嘗試或中斷治療。經過照光、口服免疫抑制劑治療累積健保給付申請條件，也是為了完美交接最後一棒必經的歷程。當可以使用最後一棒生物製劑治療時，將能逆轉戰局完美衝刺對抗異膚！」。