異位性皮膚炎之生物製劑台灣健保有給付　9/30張廖年峰醫師線上直播解惑日常照護

異位性皮膚炎病友協會將於9月30日晚間 700-730舉辦首場直播病友會，邀請張廖年峰醫師線上分享異位性皮膚炎最新治療趨勢及健保... 異位性皮膚炎病友協會將於9月30日晚間 700-730舉辦首場直播病友會，邀請張廖年峰醫師線上分享異位性皮膚炎最新治療趨勢及健保給付申請說明。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）異位性皮膚炎屬於慢性病，易反覆發作，病人必須長期接受治療，但今年因武漢肺炎疫情影響，許多患者不敢上醫院回診或無法參加病友活動，為此，異位性皮膚炎病友協會將於9月30(三)晚間 19:00至19:30於異位性皮膚炎病友協會社團FB，舉辦首場直播病友會，邀請張廖年峰醫師及資深醫藥媒體人洪素卿，線上分享異位性皮膚炎最新治療趨勢及健保給付申請說明，讓更多病友獲得治療新知。

35歲的林先生從小患有重度異位性皮膚炎，身體多處出現紅腫、脫屑、紅斑等狀況，嚴重時會搔癢不停、抓破皮甚至流組織液，影響生活甚鉅。過去治療曾使用過類固醇藥膏，口服抗組織胺、紫外線照光及口服免疫抑制劑等，但疾病控制狀況仍不穩定，更曾因長期服用類固醇而出現白內障、骨質疏鬆，睡眠也出狀況。經醫師建議，現已成功申請健保給付生物製劑治療。

中國醫藥大學附設醫院皮膚科張廖年峰醫師表示：「隨著2020異位性皮膚炎治療共識出爐，治療建議加入了生物製劑，更加完整中度至重度異位性皮膚炎治療版圖。去年12月生物製劑通過健保給付後，更大幅降低病人的經濟負擔。像林先生這樣的病人建議可與醫師討論，評估目前的治療狀況是否適用。」

治療如同接力賽 生物製劑打破治療僵局

異位性皮膚炎屬於慢性病，病人必須長期接受治療。醫師會根據嚴重程度，建議適合的治療方針，就像是一場接力賽事，當中的每一棒，都是病人的治療經驗，中間可能出現拉鋸戰，此時醫師及家屬的陪伴、病人積極勝出意志，都是保持戰力的重點。

根據「2020異位性皮膚炎治療共識」，治療初期建議以保濕劑為主，維持皮膚保水度，針對局部病灶可塗抹類固醇藥膏，如還有癢感則會加上口服抗組織胺來改善；治療中期針對中度至重度病人則會加上局部免疫抑制藥膏、紫外線照光、短暫口服類固醇等治療方式；也會視病人嚴重程度，處方口服免疫抑制劑。

但類固醇1及免疫抑制劑2是對免疫系統進行全面性壓制，可能造成病人免疫力降低、感染風險提高。如今生物製劑加入治療建議且通過健保給付，終於打破治療僵局，如同接力賽的最後一棒，幫助病人完美衝刺，透過精準鎖定異常的發炎重要因子進行阻斷，從根源改善病灶，同時降低副作用產生3。

張廖年峰醫師補充說明，慢性重度異位性皮膚炎病人使用生物製劑的健保給付規範為：需先經過照光3個月及兩種口服免疫抑制劑的足量治療各3個月，濕疹面積與嚴重程度指數（EASI評分）仍有20分，且病灶佔體表面積30%以上，才可申請。此外，今年5月生物製劑的適應症也拓寬至12歲至17歲中度至重度異位性皮膚炎青少年病人，為更多病人提供新的治療選擇。

防疫也要掌握治療新知！異位性皮膚炎病友會首度以直播型式登場

然而防疫期間，常有慢性病患者不敢上醫院回診或無法參加病友活動，也使得生物製劑納入健保給付後，許多病人常反應不瞭解申請過程與治療方式。為此，異位性皮膚炎病友協會將於9月30(三)晚間 7:00-7:30於異位性皮膚炎病友協會社團FB，舉辦首場直播病友會，邀請張廖年峰醫師及資深醫藥媒體人洪素卿，線上分享異位性皮膚炎最新治療趨勢及健保給付申請說明，讓更多病友獲得治療新知。

異位性皮膚炎病友協會秘書長丁淑敏表示：「依照生物製劑健保給付規範，慢性重度異位性皮膚炎患者，申請前平均需先經過6-9個月的照光、口服免疫抑制劑治療，時程稍長仍鼓勵病友不要放棄，勇敢踏出第一步，開始配合醫囑積極治療。因為健保給付後可大幅減輕經濟負擔，相信也更能支持病友長期持續治療。也期盼未來給付條件可放寬，加速讓病友及早透過健保給付使用生物製劑。」

中度至重度異膚治療接力賽，保持最佳戰力等待完美衝刺時刻

成功申請健保給付使用生物製劑治療的林先生，在治療期間持續與醫師配合遵從醫囑，儘管病況稍有波動，但基本上能維持穩定狀態。張廖年峰醫師也鼓勵病人：「把治療過程想像成接力賽，積極配合醫師的治療方針，不輕易放棄嘗試或中斷治療。經過照光、口服免疫抑制劑治療累積健保給付申請條件，也是為了完美交接最後一棒必經的歷程。當可以使用最後一棒生物製劑治療時，將能逆轉戰局完美衝刺對抗異膚！」。