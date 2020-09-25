避免影響美國總統大選 臉書推「政治文」新規定

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於網路讓消息傳遞變得便利，各種流竄的政治廣告、假消息已經足以左右選舉的走向，隨著美國大選將近，且大增的郵寄投票（不在籍投票）數目讓開票時間拉長，臉書也決定在審查假消息的基礎上祭出更多的規定，以確保選民的意志不會遭到操弄。

美國選務中心指出，統計郵寄選票特別曠日費時，根據過往經驗，在一般的情況下，開票已經要花上數週的時間，今年在新冠肺癌的影響之下，開票流程極有可能會耗費更多的時間，分析認為，這也代表著開票的時間將會進一步拉長，給予各項操作手法、假新聞和目的性政治廣告更多的操作空間。

對此，臉書執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)在上個(8)月就已經表示，為避免候選人提前宣布當選，或利用社群媒體來質疑選舉結果的相關行為，臉書將會主動標籤這類型的貼文，唯有在路透社等媒體，或是與臉書合作的國家選舉民調中心(NEP)公布才算數，除此之外，臉書也宣布，在選舉一週前起，就不接受刊登任何政治性廣告，禁令在選舉結果宣布後才會解除。

民主黨則警告，由於不在籍投票幾乎註定延長開票時間，無論是否取得優勢，常駐社群媒體的川普都有可能利用臉書、推特等工具提前宣布當選，先聲奪人塑造自己已經連任總統的形象，影響選民情緒。

不過，現階段，臉書並未澄清這項新規定是否僅針對規格最高的總統大選，還是其他較小規模的選舉也適用，唯一可以確定的是，對於眾所矚目的美國總統大選，能左右聲勢的社群媒體，須步步為營。