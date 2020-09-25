台灣文旦柚全果利用！農委會推柚子精釀啤酒、重現古早味料理

3款文旦啤酒：柚花乃香、阿柚皮啤、柚見白露。(照片由花蓮區農改場提供) 3款文旦啤酒：柚花乃香、阿柚皮啤、柚見白露。(照片由花蓮區農改場提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）文旦柚是中秋節應景水果，行政院農業委員會花蓮區農業改良場今(25)日發表運用文旦果肉、果皮及柚花，開發出20餘種文旦加工產品，讓文旦柚除了鮮食之外，還能輕鬆入菜、做成麵包西點、冰品、飲料、茶包及啤酒等，期望有興趣的業者與農友加入全果利用，開發多元產品。

文旦是花蓮宜蘭地區重要的經濟果樹，生產面積合計約1,250公頃，佔全國生產面積近3%，是台灣重要的文旦產地之一。花蓮區農業改良場表示，20年生以上的老欉文旦，果實小、果肉細緻多汁，鮮食品質佳，是消費者競相選購的目標，而新植文旦，樹齡在10年以下的文旦果樹，大果的比例高達3%-4%，但是大果較不受消費市場青睞，於該場透過除花試驗，將柚花加工，為新欉文旦開創新出路。

花蓮區農業改良場進一步的說，試驗以人工摘採方式除花，結果顯示平均每小時可採收柚花1.47公斤，每分地共可採收柚花54.4公斤，採下來的柚花可作為加工利用，銷售柚花金額可達10,882元。另外，經評估比較新欉文旦的3種產品利用方式，分別是鮮食用果實、加工用果實、加工用柚花及果實，其經濟效益以加工用柚花及果實最高，每分地可達13,200元。

為推動新欉文旦加工利用，花蓮區農改場也研發包括最近推出的3款文旦啤酒、柚子鹽、柚子沾醬、滋味柚子醬等共20餘款產品，同時重現文旦白囊的古早味料理。

花蓮區農改場表示，在以前物資匱乏的年代，這層白囊可是家常菜餚，留在長輩們的童年美味記憶中，如古早味蒸魚、文旦白囊小菜。

花蓮區農業改良場為促進轄區文旦多元化利用，2018年底成立的花蓮區農產加值打樣中心，今(25)日在發表會現場展示研發的各式文旦加工產品，用途涵蓋中西式料理、冷飲、清潔、伴手禮等，示範了文旦全果利用，包括文旦啤酒、柚花氣泡飲、柚香茶、文旦果醬、麵包、餅乾、冰棒、柚子鹽、滋味柚子醬、柚子沾醬、精油、柚花肥皂、柚花洗潔寶、柚子洗潔寶等共20餘款，歡迎有興趣的農友及業者聯繫該場打樣中心03-8521108#3303。

花蓮區農改場表示，在以前物資匱乏的年代，這層白囊可是家常菜餚，留在長輩們的童年美味記憶中，如古早味蒸魚、文旦白囊小菜。(照片由花蓮區農改場提供)

柚子牛軋糖。(照片由花蓮區農改場提供）

柚子鹽。(照片由花蓮區農業改良場提供)

人工採摘的柚花，可銷售作為食品加工原。(照片由花蓮區農業改良場提供)