台灣實力派演員吳慷仁、林依晨任「拍台北」電影劇本評審　細膩刻劃都市愛情《三餘》奪金

「拍台北」電影劇本徵選得獎名單已揭曉(圖/主辦單位) 「拍台北」電影劇本徵選得獎名單已揭曉(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第十二屆「拍台北」電影劇本徵選得獎名單已揭曉，由台灣知名男演員吳慷仁以及女星 林依晨擔綱評審，林依晨：看劇本看到「自己都想演」。

由台北市政府文化局、台北市文化基金會、 台北市電影委員會主辦的第十二屆「拍台北」電影劇本徵選，創下本活動的多項「第一」， 包括將首獎金劇本獎獎金提升至40萬元；首度設定劇本主題， 邀請參賽者瞄準「台北人的愛情」進行書寫；更收到147件符合資 格之參賽作品，創下歷屆最高！還邀請吳慷仁、 林依晨兩位實力演員加入評審陣容，注入演員觀點， 豐富評選的專業角度。

吳慷仁、林依晨「星」光加持 黃金評審陣容橫跨影視產業

本屆特別邀請吳明憲、吳慷仁、林依晨、 湯昇榮及塗翔文五位橫跨電影採購、發行、製作、策展、 編劇與表演等領域的專家組成專業評審團，其中， 吳慷仁和林依晨更為台北市電影委員會獻出首度擔任劇本評審的初體 驗，進行為期兩個月的劇本初審， 並於本月舉行的決審會議熱烈討論出得獎作品。

吳慷仁為審劇本長出「黑眼圈」 林依晨看劇本看到「自己都想演」

林依晨大方分享心態上的轉變：「 我會依習慣將自己帶入主角的視角去審閱劇本，這次擔任評審， 意外發現會比當演員時對作品有更多期待， 會想看到劇本對社會有各種層面的關注。」更於決審會議直呼：「 我看到非常多自己都想演的劇本！好想認識這些創作者。」

吳慷仁則真誠透露評選方向：「我看到黑眼圈都出來了！ 但體悟也很深刻，對我而言『帶入感』很重要， 這需要紮實的田野調查和對生活的觀察， 不論我準備角色或是這次評選劇本，都不忘這個精神。」 會議後更熱情呼喊：「希望未來能演到這群參賽者的作品， 也看見這些劇本成功被搬上大銀幕！」

《三餘》獲首獎金劇本獎 獨得獎金40萬元

經五位評審熱烈交流與評選，本屆金劇本獎最終由李怡芳《三餘》 奪得，獨拿獎金40萬元，為歷屆最高首獎金額！ 此作品透過書寫平凡家庭成員， 細膩呈現台北人的生活困境與喜怒哀樂， 對愛情的仰望亦描繪地格外突出，評審團取得一致共識， 盛讚其簡單、深刻且動人。

銀劇本獎得主為阿鯨的《 一個叫做台北的遠方》，獲得獎金15萬元， 精準刻劃命中注定的愛情宿命感，台詞豐富卻不失精練， 人物極為鮮活，作品飽含對台北的情感與糾結，更讓評審百讀不厭。

銅劇本獎得主則是狗比的《戀戀加蚋》，獲得獎金5萬元， 劇本對時間、空間及人物的巧妙掌握深獲評審團青睞， 不但充滿想像力，且將形式與內容切合得宜，結構更充滿驚喜， 風采十足。