疫情衝擊114年來首次　時代廣場跨年晚會改線上舉行

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）每年於美國紐約時代廣場舉行的跨年晚會，總吸引來自世界各地上百萬名民眾共襄盛舉，然而今年因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，主辦單位決定改以線上舉行，這也是114年來第一次，時代廣場將不會擠滿前來跨年尋歡的人潮。

籌辦時代廣場跨年晚會之一的Times Square Alliance總裁湯普金斯（Tim Tompkins）表示，「永恆不變的一件事是時間的流逝，以及12月31日午夜迎接新年的到來；今年時代廣場（跨年晚會）將帶來非常新穎的表演，包括強化虛擬及視覺與數位的呈現，以填補受到限制的現場娛樂體驗，目前仍在籌備中。」

根據美國電視媒體CBS，今年時代廣場跨年晚會現場將只有工作人員、急救人員、醫生、科學家、演藝人員、表演藝術家等，以及一些嘉賓。



湯普金斯指出，眾所周知2020年主要的新聞事件包括武漢肺炎及一系列種族、經濟，以及氣候危機，「透過這些少量的嘉賓，我們將回顧過去一年的點點滴滴，但更重要的是，我們將表彰並慶祝那些勇敢、有創意的精神典範，因為他們持續協助我們挺過這個艱難的時刻，並迎接新的一年。」

另一主辦單位Countdown Entertainment總裁史特勞斯（Jeff Straus）則表示，「我們會非常想念每一位觀眾，但我們仍舊將帶來慶祝活動，無論你是想關閉或逃離2020年的各種壞消息，或是想帶著希望、重新啟動或新目標進入2021年，你將可以遠端加入我們，參與這個前所未有的2021年時代廣場跨年晚會。」

紐約市長德布拉西奧（Bill de Blasio）對此安排表示讚賞，並稱主辦單位找到了一個「安全、有創意且具創新的方法」讓所有人得以繼續慶祝這個百年的跨年傳統，「新年象徵一個新的開始，我們都期待好好慶祝一番。」