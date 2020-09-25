誆稱研發牛樟芝新藥　台灣西門町大地主被騙3億、北檢聲押3被告

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市吳姓富商被騙投資研發牛樟芝新藥，金額高達新台幣3億元。台北地檢署昨（24日) 指揮調查局兵分5路搜索，並約談4名被告及2名證人。檢察官訊後，今(25日) 凌晨依詐欺罪嫌聲押3名被告。

檢調獲報，在台北市擁有多處房產的吳姓富商，透過友人結識吳姓男子。民國103年10月間，經營批發、零售業的吳男以LINE傳送2張圖檔，內容是吳男公司與一家生化基因公司陳姓負責人，以及台北醫學大學「生化學科」簽定的2份合作意向書。

吳男誆稱與陳男及台北醫學大學正研發牛樟芝新藥，邀集吳姓富商投資。富商自103年起至105間陸續投資3億元，但發現新藥毫無進展，因而起疑，向北醫大求證後才驚覺上當，向檢調提告。

台北地檢署檢察官林達昨指揮調查局北機站，兵分5路搜索，並約談吳姓、陳姓、楊姓、紀姓4名被告及2名證人。原本是證人的徐姓男子，在檢方偵訊時被當庭逮捕，轉為被告。

中央社報導，檢察官漏夜偵訊後，今(25日) 凌晨將吳男、陳男、徐男以涉犯詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

綜合《自由》與《聯合》報導，西門町大地主吳振隆指控，綠興國際有限公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司負責人陳柏良，涉嫌偽造與台北醫學大學簽署合作意向書，招攬投資牛樟芝新藥，詐騙他3億多元。

報導稱這位富商吳振隆30多年靠承接台北市鬧區西門町的服飾業起家，累積財富後進入不動產市場，事業跨足有線電視、頻道代理及百貨公司。