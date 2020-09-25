帛琉與台灣打造安全旅行經濟圈？　外交部：積極評估

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）聯合國大會總辯論昨（22）日登場，今年我國友邦持續表態支持台灣參與聯合國體系，而當中帛琉總統雷蒙傑索在發表談話時指出，在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在兩國舒緩之際，帛琉與台灣正推動組成共同安全旅行圈，外交部對此也回應，相關事宜現積極評估中。

受到武漢肺炎疫情影響，今年聯大總辯論以各國領袖預錄影片並於現場播放等方式進行，而由於武漢肺炎仍肆虐全球，歐洲也出現第二波感染疫情，因此相關議題仍為此次聯大會議各國討論的主軸。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）在週二（22）於總辯論發表演說時表示，帛琉大力支持台灣參與聯合國體系，「在此次疫情中，台灣無私地與帛琉分享其經驗及專業，包括協助建構帛琉的檢測能力、提供個人防護設備等關鍵支援；台灣控制疫情的成效廣獲各國肯定，如果能納入國際醫衛協調機制，定能與世界其他地區分享這些經驗。」

雷蒙傑索也提及，台灣是全世界少數能與帛琉等無疫情國家進行免檢疫旅行的地方，「目前帛琉正與台灣合作，將推動建立全球第一個安全旅行經濟圈。」

外交部發言人歐江安昨（24）日表示，帛琉政府的倡議凸顯台帛兩國邦誼穩固及緊密往來，也展現帛琉政府對台灣防疫成果的肯定與信心，「外交部珍視台帛邦誼及兩國友好合作，將在兼顧我國防疫規定的前提下，積極評估放寬台帛間旅行規定的可行性。」

歐江安也提及，我國政府誠摯感謝雷蒙傑索在聯大總辯論對台灣參與國際組織的堅定支持。聯大總辯論今（25）日來到第四天，目前在談話中表達支持台灣的國家除了帛琉外，尚有巴拉圭、馬紹爾群島，以及海地；史瓦帝尼也於聯大會議中發表友我談話。