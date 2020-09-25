2020台灣創新技術博覽會 中科院展現多項科研產品

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020台灣創新技術博覽會」昨(24)日在台北盛大開展，國家中山科學研究院展現多項國防自主及軍民通用等先進技術研發能量，如「功率電子計畫相關製品」、「金屬積層製造設備」、「防爆防護設備組」及「登革熱生物晶片快速檢驗系統」等科研產品。

對於這次在國防產業專區展出的「防爆防護設備組」與「金屬積層製造設備」，國家中山科學研究院表示，「防爆防護設備組」的液體擊解裝置經實驗驗證可處理煙火藥/硝酸銨藥鋼管炸彈、瓦斯炸彈等威脅，及排爆機器人的手臂可隨操控者同步作動，並採指向天線技術系統，降低外界干擾，提供防爆處理人員更安全及精準的設備。「金屬積層製造設備」，所製作的工件符合航太級材料使用標準，可運用於國防/航太金屬零組件，配合國機國造政策達成自研自製的目標。

(照片由國家中山科學研究院提供)

在科技防疫專區方面，該院展示「登革熱生物晶片快速檢驗系統」，以新穎低成本的微流體診斷裝置，包含新型低成本微流體生物晶片，結合微控制器單元平台，利用電化學阻抗測量技術檢測登革熱存在與否，取代複雜的實驗室檢驗流程。「測溫熱顯像儀」不需複雜數學校正經驗多項式模型，即可導入各階段商用熱影像模組硬體，大幅提升影像測溫系統溫度精準度，為科技防疫增加能量。

國家中山科學研究院表示，結合跨領域研發能量，運用生技、材料化工、奈米、機械、電子與光電等新創技術，展現台灣國防科技團隊努力研究成果與貢獻，透過博覽會活動平台達成技術資訊交流，帶動國防與軍民通用科技產業繁榮發展，歡迎產學研各界及國人前往參觀。

測溫熱顯像儀。(照片由國家中山科學研究院提供)