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【最新】台灣中科院於屏東、台東兩地試射飛彈　專家研判「天弓三增程型」

在旁觀察的專家表示，從屏東九鵬基地和從台東發射的都是同一種飛彈，研判中科院可能是進行「強弓專案」天弓三增程型防空飛彈的驗證。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/24 22:24
24日晚間7時40分一聲轟隆巨響，一枚飛彈從三仙台附近發射，火焰照亮天空。中央社

24日晚間7時40分一聲轟隆巨響，一枚飛彈從三仙台附近發射，火焰照亮天空。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中科院今(24日) 晚分別在屏東九鵬基地東海岸發射飛彈，在旁觀看的中科院退休人員研判，應該是「強弓專案」的天弓三增程型飛彈

台東地區24日晚間傳出轟隆巨響，為中科院試射飛彈；飛彈自三仙台附近射出後，火焰照亮天空，不過天空雲層厚，飛彈竄升約21秒即被雲層遮蔽，但聲音仍然響徹天際。圖/中央社

中山科學研究院日前對花東海空域發布射擊公告，提醒空中飛航和海上作業船隻注意，射擊時間是9月24、25日晚間。

今清晨多輛軍用大型板車從南迴公路經過台東市區往台東成功鎮，隨即在岸邊布署。晚上7時40分，轟隆巨響，1枚飛彈從三仙台附近發射，火焰照亮天空；不過天空雲層厚，飛彈竄升約21秒即被雲層遮蔽，但聲音仍然響徹天際。

「很可惜」在一旁觀看的退休中科院人員說，雲層太厚，否則應該相當壯觀。

他說，從屏東九鵬基地和從台東發射的都是同一種飛彈，研判是中科院可能進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證。

射擊危險區域從屏東九鵬基地往蘭嶼外海約200公里、往花蓮外海約300公里，射擊彈道無限高，範圍和射程都是歷年罕見。

中央社報導，中科院聯絡人今稍早接到記者電話訪問時僅表示，不透露、不評論相關資訊，請支持國防。

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