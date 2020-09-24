敗者遠吠？共產黨喉舌：美國倚強凌弱脅迫TikTok、需保證不損中國國安

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國共產黨喉舌《新華網》昨（23）日針對抖音海外版「TikTok」的交易發表評論，先是控訴美國「經濟霸凌」，是現代海盜，而在脅迫下開展的TikTok交易不是「一起純粹的商業合作」，將來TikTok和相關美企達成的所謂協議，「必須保證不損害中國的國家安全及利益」。

新華網9月23日以「看清美國脅迫TikTok交易背後的“現代海盜”邏輯」為名批評，「在美國一些政客強迫下，美國相關企業日前稱與中國公司字節跳動旗下的互聯網平台TikTok達成所謂協議。這起脅迫交易的最終結果尚未確定，但美方肆意施行經濟霸凌的“現代海盜”邏輯，已經清楚展現在世人面前。」

評論控訴，美方「打著“國家安全”的幌子，就可以對“圍獵”目標進行百般脅迫，而在脅迫TikTok交易的過程中，充滿這種蠻不講理、一意孤行的政治操弄」

評論說，美方的海盜邏輯是，在業內取得領先優勢的非美企業，必須被美方掌控在手中，為此可以無視公認規則。

而相關美企和TikTok達成所謂協議後，美少數政客大放厥詞：“美國公司必須完全掌握TikTok，否則將拒絕批准協議。”這種言論正是海盜邏輯的典型表現。

評論進一步說，，在美方脅迫下開展的TikTok交易絕不是一起純粹的商業合作，TikTok和相關美企達成的所謂協議，必須保證不損害中國的國家安全、國家利益和中國企業長遠發展！

《新華網》在強勢回應給國內「小粉紅」看的同時，TikTok母公司，字節跳動則效仿騰訊App的微信（WeChat）做法， 昨（23）日向法院提出暫停川普政府下架的命令，並反駁美國政府的禁令與即將到來的大選有關，而非川普聲稱的「國安威脅」。