教師節限定3天！ 名字與這3字同音、北臺灣淡海輕軌任你搭到飽！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）下週便是教師節了，新北捷運公司表示，自9月26日至9月28日間，只要教職員於旅客服務處出示服務證，或一般民眾姓名任一字與「教、師、節」一字同音，只要出示相關證件，即可至輕軌紅樹林站兌換當日無限搭乘輕軌的一日券一張，一人限兌換1張，並限當日使用，邀請民眾一起來淡海輕軌「暢遊淡海」。

新北捷運公司表示，自8月起推出淡海輕軌「一日券、優惠圈」活動後，凡購買淡海輕軌一日券的旅客，可於當天營業時間內不限次數搭乘。目前運量已接近疫情前之水準，平日票收亦創通車以來新高，顯見淡海輕軌開放站體、良好通風及舒適的乘車體驗，讓疫情的影響降至最低外。

而藍海線即將於年底前通車，屆時將串連漁人碼頭，也是第一條可遠眺台灣海峽之捷運系統，藍海線通車後將可再體驗另一種不同景色。

此外，新北捷運公司表示，與輕軌沿線36間餐飲業者合作，凡持淡海輕軌一日券蒞臨合作店家，即享折扣、贈品或滿額消費禮，優惠金額總值超過1500元。其中包含經典的台式美食、日本料理、西式餐酒到冰品甜點全部網羅，邀請辛勞的教職員們，一起來淡海輕軌放鬆散心、享用美食。

凡教職人員出示服務證明或教師證，或姓名任一字與「教、師、節」同音，即可領取淡海輕軌一日券。（圖/ 新北捷運公司提供）