總整理！台北時裝週將起跑！時尚派對走秀、信義香提快閃店、設計師限定店為期40天

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 去__你的!2020台北時裝週SS21推出為期40天的系列活動,盛大的開幕派對將於10月6日免費對外開放,緊接著由為期5天共16場設計師品牌走秀接棒,壓軸登場的時尚大秀將於10月17日市民廣場舉行。

受到疫情影響,許多國際時裝品牌的2021春夏時裝週改採線上形式發表,然而台灣因為防疫有成,在此後疫情時代台北時裝週將以「去__你的時尚」(Re:connext)為概念登場,集結集結百家台灣設計師品牌及工作室,推出為期超過一個月的系列多元活動。

台北時裝週春夏時尚首航派對將以星光紅毯點亮,文化部長李永得也將出席,結合音樂及數位展演形式邀請國內外時尚產業人士及買家等參加,將於10月6日登場;其他焦點活動少不了知名設計師品牌走秀,松山文創園區將接連舉辦5天的16場灣設計師品牌秀,包括if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX等;此外還有信義香堤快閃店、社群風格名人學院、國際時尚論壇等精彩活動,台北各角落將化身為全民的伸展台。



台北時裝週在文化部、經濟部、教育部、原住民族委員會與台北市政府的大力整合下,今(24)日記者會上邀請到文化部次長李連權、金曲31入圍最大黑馬「阿爆」、金曲最佳新人獎入圍「告五人」,設計師陳俊良及周裕穎、潘怡良等出席(圖/文化部)

「告五人」這次選中「DOUCHANGLEE」的服裝,女主唱犬青認為告五人是非常好動的樂團,身穿DOUCHANGLEE 的優雅服裝不只能提升自身氣質更加乘氣場,動靜皆宜中完美傳達出時尚多元化的風格態度。

阿爆選中「if&n」個性甜美的襯衫線條洋裝,並自行混搭排灣族項鍊,她說,「這樣混搭態度與台北時裝週的多元主題不謀而合,在做設計師都是從生活中獲得靈感,落實時尚生活化,就跟我們創作音樂一樣從生活中尋找出創作靈感。」

今年時裝週將重新連結時尚市場的各產業鏈,包含機能布料的專業發展,將智慧紡織帶入生活、貼近社會,進而產生實質經濟效益;另一方面,台灣特有的原住民族文化,也以各種現代手法驚豔時尚舞台,將持續透過創新的設計語彙與市場對話。

本屆受矚目的「懸日航站」數位展演場域,結合多媒體藝術和表演藝術,虛實整合完美呈現沈浸式觀展體驗,並且在非專場時段對一般民眾開放,6個敢玩敢秀的台灣設計品牌以共同策展的形式呈現;此外,也將同步展出兩大主題,分別為「Primitive Sense 原始直覺」從台灣特有原民工藝的角度探索永續再造議題,及「Virtual Escape 數位神遊」探台灣紡織產業如何運用異材質及機能布上應對地球反撲。

因為全球疫情尚未趨緩,國外買家無法特地來台,文化部特別在規劃「服飾品國際買主採購洽談會」,辦理線上採購商洽媒合會,以直播活動與國際買家進行互動,建立虛實整合國際行銷推廣模式,也將安排多英語、法語、日語、中文翻譯以一對一方式,協助國際VIP買家與參展商視訊互動商洽。

更多活動詳情請前往網站、官方Facebook及Instagram查詢。



活動行事曆(圖/官網)