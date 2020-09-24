來COZZI Blu和逸飯店．桃園館　「蟹」逅逸薈軒

國泰飯店事業旗下旗艦品牌「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」開幕以來積極搶攻餐飲版圖，匯聚豐富性與明確主題菜色佳餚，帶來令人驚豔的用料與料理巧思，樹立超高餐飲規格的典範。而館內川揚料理中餐廳「逸薈軒Yi Hui Xuan」更是推出秋季限定「蟹逅」美饌蟳宴。由邱有彬行政總主廚領軍的餐飲團隊，以道地川揚料理烹調手藝，推出「清蒸」、「紹興鹽焗」、「鮮味粉絲煲」、「干鍋麻辣」、「乾椒香酥」等五種料理方式，搭配嚴選新鮮活體紅蟳、花蟹，直送飯店。２種蟹、擇一烹調，即日起至2020年10月31日，紅蟳1,950元/隻(約13-14兩/隻)、花蟹1,750元/隻(約10-11兩/隻)，三天前預訂，要讓老饕們有多種的味覺體驗。

東方新食學！秋季來趟「蟹逅」逸薈軒Yi Hui Xuan

三天前預訂！螃蟹控必吃 2種蟹、5種口味擇一烹調

COZZI Blu旗下以新東方典雅風格設計的川揚料理中餐廳「逸薈軒Yi Hui Xuan」，內部空間挑高十米配上中國風蝴蝶吊扇，吊扇的畫布則以墨水渲染呼應飯店海洋的意象，除了整體裝潢結合黑金線條燈飾外，大膽選用紫色、綠色座椅等現代元素，打造出兼具寧靜及新古典帶給旅客不同的用餐氛圍。

秋意漸濃，又到了大吃肥美螃蟹季節，「逸薈軒Yi Hui Xuan」嗅到啖蟹商機，即日起至10月31日推出「蟹逅」多款美蟳饗宴，每日特選活體紅蟳、花蟹，５種口味，「清蒸」、「紹興鹽焗」、「鮮味粉絲煲」、「干鍋麻辣」、「乾椒香酥」，要滿足饕客味蕾。首推「干鍋麻辣」，取經最道地川系烹調手法，菜色中不帶任何湯水，色澤鮮亮且層次豐盈，味道麻辣鮮香、直逼腦門，即使不是吃辣的能手，筷子依舊停不下來。「乾椒香酥」則是利用特調的香辛料與蒜酥，襯托出螃蟹的鮮美滋味，同時鼻間縈繞著獨特辣味，外酥裡嫩且香脆可口，涮嘴滋味吃起來帶勁口齒留香。「鮮味粉絲煲」粉絲吸取整個蟹味精華，爽滑彈牙，滿滿的海味讓您品嘗膏腴脂豐的蟹蟳風味，一入口瞬間滿足饕客的味蕾。經典的「清蒸」肉質甜美的螃蟹，絕對是老饕們必選的料理方式之一，完全無須繁複的烹調手法，最能吃出食材的原汁原味，尤其是那濃郁的蟹黃與蟹膏，吃下後彷彿在耳邊足以聽見陣陣海浪聲響，還可以搭配主廚特調醬汁，美味再升級。最後，「紹興鹽焗」肥美的秋蟹小火慢烤，配上淡淡的紹興酒香，一上桌掀蓋酒香味迎面撲鼻。2020年秋天，來趟「蟹逅」逸薈軒Yi Hui Xua，邀您一同品嘗「殼凸、螯飽、脂凝香」的鮮甜滋味。

更多詳情請洽COZZI Blu官網、逸薈軒Yi Hui Xuan訂位專線：（03）273-7696。