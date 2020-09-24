長庚食譜大方送 健康團聚少負擔

一年一度的中秋節將至，林口長庚紀念醫院特別以「 防疫在家動手做，中秋吃出新主張」為主題， 設計出應景的全天然低卡Q餅、 高纖柚香果飲與南洋風低鈉烤肉沾醬組合，不但低脂肪、低鈉含量， 每單位熱量也很低，還可利用剩餘烤肉材料結合當季芋頭，做成「 香芋雞捲」。長庚醫院希望防疫期間，鼓勵民眾全家動手DIY， 一起快樂過中秋！

林口長庚紀念醫院營養治療科陳姿吟營養師表示， 傳統月餅與烤肉醬都有高脂肪、高熱量和高含鈉量的問題， 對慢性病患者或追求飲食健康者較不適合。 因此今年首次與醫院的福利課中央廚房團隊合作， 共同設計推出應景的中秋節食譜，提供製作的材料與做法， 並且標出營養分析與小叮嚀，讓大家可以照著做，健康團圓少負擔。

陳姿吟營養師指出，「全天然低卡Q餅」的內餡， 以軟綿潔白的馬鈴薯泥為基底，也可以用紫山藥、紅心地瓜、 紅豆等根莖雜糧類取代馬鈴薯；再搭配天然色素食材，例如： 甜菜根、紫糯米、地瓜葉、抹茶粉、紅蘿蔔等。 外皮則以西谷米為主材料，搭配台灣在地蓮藕粉，具有Q彈口感， 蒸煮之後呈現半透明，微透出內餡可愛的天然顏色。 每顆熱量只有106大卡，成本不到10元，零膽固醇、低熱量、 低鈉、低蛋白，並含有膳食纖維與天然植化素。

「高纖柚香果飲」則是利用應景的時令水果文旦柚的果肉， 結合檸檬的酸與其他水果的口感， 再以奇亞籽進一步增加膳食纖維量，以協助減少烤肉時油脂、 鹽分的吸收量。陳姿吟營養師表示，文旦柚低熱量，富含維生素C， 每100公克文旦柚的熱量與芭樂相近，是蘋果、紅龍果、 甜柿的2/3；而維生素C含量卻是甜柿的1.1倍、 紅龍果的5倍、蘋果的17.6倍，是烤肉的好夥伴。

不過營養師提醒，因為文旦柚、葡萄柚等含有「呋喃香豆素( furanocoumarin)」， 可能與藥物產生交互作用而對身體有不良影響，因此如果有在服藥控 制高血壓的慢性病患者，建議要控制食用柚類水果的分量，服藥還是 要以白開水為主。

「南洋風低鈉烤肉沾醬」則是以花生為基調， 搭配咖哩粉與蔬菜炒製而成，可以利用食材香氣， 有效降低醬油與鹽巴的用量。與一般市售烤肉醬相比， 鈉含量減少至少11倍， 更特別的是以具有豐富多醣體的白木耳來創造醬汁的黏稠度， 可以取代高果糖糖漿和糊化澱粉類食品添加劑的功能， 還有增加膳食纖維的效果。想減少高油、高鹹及追求健康的民眾， 今年不妨自己動手做沾醬，搭配自製雞豬牛肉串，都很適合。

陳姿吟營養師建議，烤肉時不要醃漬太多食材， 剩下的生鮮原料就可以加點巧思變成餐桌上的另一道佳餚！ 例如秋季是芋頭盛產的時節， 所以可以結合當令芋頭與雞肉結合做成烤箱料理， 也可以用油煎或蒸煮烹調，這樣就能輕鬆清剩食，健康吃美味了。