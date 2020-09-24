新北農再十年有成 邀您共賞豐盛成果

9月25日(五)至27日(日)於松山文創園區將舉 辦「農村再生 10載幸福」成果聯展活動，新北市政府將於2號倉庫第一縣市政府 展區展出十年豐盛成果，邀請您共襄盛舉。

本次展區聯合北部五縣市推出「你農我農，海誓山盟」之主題， 結合五個北部縣市特色的里山里海地景設計主視覺牆， 新北市以陽明山系的連綿山脈與新北三寶－綠竹筍、甘藷、 山藥為設計代表，展現里山農村意象。 展示台以石門嵩山社區百年石砌梯田為發想主題， 梯田乘載社區的農產與友善環境的傳統生活， 石砌的空間更創造生物空間，兼顧生態多樣性與保水功能。

展出內容以里山倡議之生活、生產、生態為架構， 分別展出各社區生產之農產加工品，包含嵩山社區黑米、 樹興社區蒔茶油。並針對社區特有生態物種復育成果進行介紹， 包含綠竹社區大冠鷲、筍龜及紫東社區螢火蟲等。 此外於活動時間將帶領民眾體驗農村生活，藉由各社區特色DIY， 深度了解農村社區的人文及生活樂趣，其活動包含嵩山社區草編DI Y、忠寮社區魚菜共生系統DIY及樹興社區琉璃手工皂DIY， 皆為免費體驗。現場也安排有獎徵答，在觀看完影片後，回答問題， 即可獲得小獎品!

農業局長李玟表示，新北市發展農村再生，自培根計畫以來，已逾1 0個年頭。直至今年已扶植16個社區成為農再社區， 並吸引多位青農回流，發展各社區之特色農產。 其中包含嵩山社區黑米及樹興社區蒔茶油等， 皆是各社區多年來與新北市政府農業局共同努力的成果。 未來新北市政府也將持續陪伴社區永續成長。