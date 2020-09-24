肌萎症高中生用文字刻劃夢想 榮獲新北語文競賽第一名

新北市丹鳳高中學生黃宥嘉罹患肌肉萎縮症， 喜愛寫作的他，因為肌萎症萎縮不便沒辦法自己寫字， 只能用打字參加比賽，在打字過程中手偏離了， 陪同的家人要幫忙擺回來，非常辛苦。但宥嘉從不放棄， 今年代表學校參加新莊分區語文競賽， 將心中的話語一字一句用鍵盤打出，榮獲作文組第一名的殊榮。

黃宥嘉自小罹患肌肉萎縮症，導致行動不便、需坐輪椅代步， 即便如此，宥嘉不因身體的限制，展現認真的學習態度， 樂觀面對人生挑戰；宥嘉對閱讀有很大的興趣， 除了廣泛閱讀各式書籍外，也透過國文老師歐陽立中指導拓展視野， 經營粉絲頁參加作文比賽上網分享文章。 曾經參加2019年台北市青旅行徵件比賽及金石堂讀書心得徵文比 賽屢獲佳績，這些都成為宥嘉寫作的經驗和養分。 今年第一次參加新北市語文競賽，在學校老師的鼓勵及特訓之下， 讓宥嘉初試啼聲就一鳴驚人， 榮獲新莊分區作文項目高中學生組第一名， 也將代表學校參加新北市市賽。

黃宥嘉表示從國中開始就喜愛寫作，雖然每寫一次， 就需要父母從旁協助固定萎縮的手部， 但文字帶給他內心的安頓以及父母親細心支持和陪伴， 讓他沉醉於寫作的世界。宥嘉表示，能將心中想對世界分享的話語， 透過鍵盤逐字逐句地敲打而出，找到與大家溝通的橋樑，讓他明白： 「當上天關了一扇門，必打開另一扇窗」， 寫作就是他和別人對話的捷徑。這次能夠得獎， 是對自己寫作上的肯定，感到十分開心。這次作文寫作的題目為「 夢想從這裡開始」，宥嘉運用親身的故事，說明了對於夢想的看法。 對他而言，夢想的用意並不在於最後是否能得到甜美的果實， 而是堅持走在夢想的路上，無論成敗毀譽，享受努力的當下， 成為更好的自己。而評審老師表示， 宥嘉的文字文辭優美且行文流暢，透過親身的例證，令人動容。

丹鳳高中曾慧媚校長表示，黃宥嘉雖行動不便，但除了寫作外， 也積極參與校內外各項課程。例如他也參與新北市的科展， 努力參與每次實驗，工作分工也都盡力協助，與同學相互合作扶持。 而平日同學都會貼心的注意宥嘉是否有什麼需要幫忙的， 總是主動關心與幫助，也讓宥嘉覺得十分溫暖。

新北市政府教育局表示透過黃宥嘉的故事也激勵學子在面對困難和挫 折時，不要輕易放棄，並藉由辦理比賽，讓學生有機會一展長才， 並可以得到肯定和鼓勵，而家長、師長以愛及積極的態度， 更是讓學生盡情揮灑生命色彩， 這些都歸功於老師及父母的陪伴與支持，實屬功不可沒。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供