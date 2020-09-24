中華電信5G影音饗宴 獨家VR直播電視金鐘獎

第55屆電視金鐘獎於本周六（9/26）晚間七點登場， 中華電信結合5G技術，獨家提供VR直播服務， 讓觀眾透過VR設備，欣賞令人感動的得獎時刻與精彩的表演節目， 享受身歷其境的震撼視聽體驗。 為了讓更多民眾親身感受沉浸式的娛樂魅力， 中華電信與三立電視特別於本周六晚間中華電信威秀服務中心舉辦直 播活動，歡迎前來參加。

獨家VR直播活動體驗還有精美小禮物等您來拿！

尚無VR設備的觀眾，中華電信、三立電視與XRSPACE合作， 特別於本周六（9/26）晚間19: 00起於中華電信信義威秀服務中心舉辦體驗活動， 讓民眾透過XRSPACE MANOVA欣賞金鐘獎VR直播， 享受藝人明星就在眼前演出的真實感， 體驗完成還可獲得精美小禮物，數量有限送完為止。除VR直播， 現場亦有EPSON BT-30C次世代智慧眼鏡體驗， 戴上眼鏡就可享受80吋大螢幕的觀賞樂趣。

中華電信也提供最新5G手機、降噪耳機、遊戲手把， 讓消費者盡情體驗Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、KKBOX Hi-Fi無損音質、 Hami書城AR書櫃及Hami雲端遊戲等創新應用服務。

全台22個營業據點享受更多VR與5G應用服務

若無法前來現場體驗VR轉播， 中華電信亦已於全台22個據點設置5G VR體驗區，感受5G嶄新的視聽娛樂魅力。EPSON BT-30C次世代智慧眼鏡體驗活動亦自即日起到10/ 25為止，於特定門市舉辦體驗，歡迎前來享受獨特的欣賞樂趣。

現在搭配中華電信精采5G購機方案月繳1,399元、綁約30 個月，獨家XRSPACE MANOVA 只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價輕鬆入手，更多精采5G方案，請詳參 https://cht.tw/c/7ad5s

備註：

1. 金鐘獎VR直播收看路徑：HamiVideo 真心推薦> 第55屆電視金鐘獎VR直播

VR設備：

Pico G2 4K & HTC VIVE Focus– Hami VR APP > VR Live

XRSPACE MANOVA–主選單>媒體> Hami VR > VR Live

2. EPSON BT-30C體驗活動時間地點，請見https://www. cht.com.tw/home/campaign/ epsonglasses4g/index.html， 詳細以現場活動辦法為主。

3.中華電信全台22 個服務據點展示體驗，門市查詢詳見htt ps://www.emome.net/channel? chid=985，詳細以各門市營業時間為準。