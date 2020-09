北富銀勇奪《亞洲金融與財經》「年度併購融資」、「年度最佳聯貸案」雙料殊榮

台北富邦銀行長期致力於企業金融領域, 憑藉深厚的金融專業及豐富融資經驗屢獲各界肯定,今年繼贏得《 財資雜誌(The Asset)》「最佳綠色聯貸案」殊榮後, 又再度勇奪國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經(Asian Banking & Finance)》2020年度企業及投資銀行獎(Corpor ate & Investment Banking Awards 2020)中之台灣地區「年度併購融資獎(Mergers and Acquisitions Deal of the Year – Taiwan)」及「年度最佳聯貸案件(Syndicated Loan of the Year – Taiwan)」雙料殊榮,為台灣金融業界立下輝煌標竿。

《亞洲金融與財經》是新加坡 Charlton 媒體集團旗下的專業財金雜誌,著重於報導商業、 個人金融及投資銀行等相關領域, 為亞太地區財經界影響力最高的專業媒體之一。對於本次勇奪大獎, 北富銀表示,近五年來北富銀承作近40件併購融資案件,逾6成案 件擔任主辦銀行,擁有構建併購融資架構之專業能力, 更善於運用豐富經驗為私募股權基金及企業創造雙贏局面, 居業界領導地位。在統籌主辦全興國際水產股份有限公司新台幣10 9.35億元之聯合授信案中, 北富銀以縝密的融資策略及擔保品規劃, 妥善平衡公司資金需求及風險考量,獲得市場熱烈迴響並取得逾20 0%之超額認購,因此榮獲本屆「年度併購融資獎」殊榮。

此外,作為台資銀行投入綠能融資之先驅,北富銀自2017年起制 定離岸風電產業之專案融資承作準則,並於2018年承作台灣首座 之離岸風電專案融資案件,後續更積極參與國內各離岸風電融資案, 案件數及融資金額均居國內銀行之冠。 其中德商達德能源開發之允能風電案,總融資金額高達新台幣940 億元,為目前亞太地區最大的離岸風電專案融資案, 北富銀是唯一的台資統籌主辦銀行。在聯貸籌組過程中, 北富銀展現出專業的產業知識, 規劃完備的授信架構緩釋本案融資年期長及高度槓桿等風險, 獲選為台灣地區「年度最佳聯貸案件」。

隨著綠色金融浪潮席捲全球,北富銀於2017年加入赤道原則全面 與國際接軌, 以金融影響力引領融資企業正視企業經營對環境社會的衝擊, 為實踐企業永續經營創下重要的里程碑。截至2020年6月, 北富銀參與融資之綠電裝置容量共計達2GW,預估每年發電量為6 7億度,年減碳量為370萬公噸,相當於9,500座大案森林公 園的碳吸附量。

展望未來,北富銀將持續發揮金融本業影響力, 協助企業掌握併購商機,促進產業整合及創新, 同時積極推動綠色金融,與企業夥伴攜手落實ESG願景, 成為帶動社會永續發展的正向力量。