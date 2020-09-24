2020台灣創新技術博覽會-永續發展館 國內外廠商展示多項先進技術

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020台灣創新技術博覽會(Taiwan Innotech Expo)」以「創新領航」、「未來科技」、「永續發展」3館聯合進行展示，自今(24)日起在台北世界貿易中心展覽大樓盛大展出。
由農委會統籌，環保署、經濟部工業局及能源局、國營會、原能
為建構良好之創新研發交易樞紐平台(Hub)，在專館國際區則有來自日本、德國、法國、
照片由農委會提供
農委會表示，永續發展館的展示以「新農業」為主軸，規劃「農業新典範」、「農業安全體系」、「農業行銷力」等3大技術專區，共展示30項具商品化潛力的科技研發成果，包括水試所開發的「全魚利用技術」，台東場歷經10年所選育的番荔枝新品種「臺東3號(綠寶)」，可配合產期調節技術可1年兩收，落果及採後裂果率低，極具外銷潛力。
為加強網路行銷這次展覽的農業技術資訊，農委會透過農業技術交易網 （簡稱TATM）在展前發送技轉商談會電子報，並於該網站詳細介紹各項技術內容及影片說明，提供更多潛在技術需求業者觀看，另廣邀有技術需求的業者在會展期間一對一媒合洽談，並開放於TATM線上預約會展期間洽談技術，共商合作契機，促進我國農業科技研發成果產業化。