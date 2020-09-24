2020台灣創新技術博覽會-永續發展館 國內外廠商展示多項先進技術

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020台灣創新技術博覽會(Taiwan Innotech Expo)」以「創新領航」、「未來科技」、「永續發展」3館聯合進行展示，自今(24)日起在台北世界貿易中心展覽大樓盛大展出。

由農委會統籌，環保署、經濟部工業局及能源局、國營會、原能 會及勞動部等7個機關合作辦理的「永續發展館」 ，今年以「新農業」、「綠能科技」、 「循環經濟」及「職場安全」4大展示主題，共同展示120項創新 科技，展館也規劃「資源永續」、「 能源永續」、「生命永續」意象方式展出7個部會的代表性技。

為建構良好之創新研發交易樞紐平台(Hub)，在專館國際區則有來自日本、德國、法國、 丹麥、荷蘭、新加坡及馬來西亞等共計10家國際機構， 同步在會場展示農業、綠能、循環經濟及智能科技相關技術、 高端分析儀器及產品，包括世界蔬菜中心-亞蔬之抗褪綠黃化病毒瓜類種原與耐熱甜椒，世界頂尖酪農產業自動化設備企業荷商LELY公司、全球動物營養權威新加坡企業普樂維美公司以及全球最大動物疫苗佐劑供應商法商SEPPIC公司，在展區將共同展示智能化畜牧管理設備、動物營養與疫苗產品等先進技術。

照片由農委會提供

農委會表示，永續發展館的展示以「新農業」為主軸，規劃「農業新典範」、「農業安全體系」、「農業行銷力」等3大技術專區，共展示30項具商品化潛力的科技研發成果，包括水試所開發的「全魚利用技術」，台東場歷經10年所選育的番荔枝新品種「臺東3號(綠寶)」，可配合產期調節技術可1年兩收，落果及採後裂果率低，極具外銷潛力。

為加強網路行銷這次展覽的農業技術資訊，農委會透過農業技術交易網 （簡稱TATM）在展前發送技轉商談會電子報，並於該網站詳細介紹各項技術內容及影片說明，提供更多潛在技術需求業者觀看，另廣邀有技術需求的業者在會展期間一對一媒合洽談，並開放於TATM線上預約會展期間洽談技術，共商合作契機，促進我國農業科技研發成果產業化。