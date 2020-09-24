台灣口罩國家隊成員「淨新科技」疑未經核准私設機台　負責人30萬交保、為「違規試車」道歉

口罩國家隊淨新科技公司負責人24日出面表示，遭調查廠房屬即將增設廠房，承認口罩機違規試車並致歉，但強調並未私自生產口罩。圖為已遭查封的廠... 口罩國家隊淨新科技公司負責人24日出面表示，遭調查廠房屬即將增設廠房，承認口罩機違規試車並致歉，但強調並未私自生產口罩。圖為已遭查封的廠房內部。中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）位於高雄市的「台灣橋頭地方檢察署」獲報，口罩國家隊淨新科技股份有限公司疑違法增設工廠機台生產口罩，橋檢為免劣質口罩造成防疫破口，專案小組訊後以公司私設機台製造口罩，諭令負責人新台幣30萬元交保。淨新負責人表示，遭調查廠房是即將增設的廠房，為口罩機違規試車致歉，但沒私自生產口罩。

台灣橋頭地方檢察署襄閱檢察官王柏敦今天(24日) 表示，檢方接獲通報，組專案小組查緝並搜索。

高雄市衛生局意外發現口罩國家隊淨新科技未經通報，違法私設口罩產線。不過淨新負責人24日出面強調，他們僅違法試車，並未私售口罩。圖為淨新科技試車產品

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橋檢表示，專案小組22日搜索口罩公司私設工廠及許姓負責人住處等地點，查扣口罩生產機台數台及熔噴不織布等原料，通知負責人到案說明。

據專案小組調查，業者領有合法醫療器材製造許可證，明知依許可內容，僅能在位於高雄市三民區銀杉街廠房生產醫用口罩，竟違法在同址其他樓層及左營區大中二路等地生產醫用口罩。

綜合中央社與ETtoday新聞報導，淨新科技負責人許振曆、許勝堯父子立刻遭到約談，而橋頭地檢署複訊後依違反《藥事法》，諭令2人各30萬、20萬元交保候傳。



淨新總經理許哲銘下午在遭調查廠房表示，這間廠房正在申請增設，但有程序未完成就違規測試口罩機疏失，願意道歉，但未在這廠房生產口罩，未來仍希望留在國家隊，全力配合政府。

橋檢後續將再進一步追查原料來源及口罩流向，並依台灣高等檢察署指示，啟動查緝民生犯罪聯繫平台及防疫處理小組機制，加強聯繫機關，防制混充醫用口罩流入市面，造成防疫破口，也將取締不法業者、嚴辦到底。

中央社報導另指，高雄市衛生局對可能販售口罩地點進行查察時，意外發現口罩國家隊淨新科技未經通報，便違法私設口罩產線。但淨新負責人今天(24日) 出面表示，他們僅違法試車，並未私售口罩。

高市衛生局藥政科長朱孝芳表示，衛生局進行口罩稽查時，到登記販賣百貨的吉聯電子查訪，卻發現內有機台正在生產口罩，經查才發現是淨新科技未通報便私設產線，因此通知檢調到場，查封7萬片口罩、機台及原料等。

她說，依藥事法規定，業者若要從事相關製造及生產要依藥事法第57條向衛生局申請設立許可，若業者未經許可製造生產，可以違反藥事法規定裁處新台幣3萬到200萬元。由於淨新於左營私設工廠並未提出申請，將會依法裁罰。

淨新科技負責人、總經理許哲銘(如下圖) 下午出面表示，遭調查廠房是他們4月規劃增設產線，7月底取得所有權後，已提出設廠申請，並在9月18日將口罩原料運來廠房、19日對口罩機展開試車作業，但隨即遭檢方以私增產線調查，指他們試車已屬生產，違反藥事法。

許哲銘強調，他們沒包裝成品，更沒私自生產口罩販售情形，試車品也沒有加鋼印，而是原本就規劃要將登記在三民區的廠房遷來左營新址，但承認在新廠申請登記階段違規試車是錯誤疏失，願意道歉。

許哲銘說，淨新口罩日產量達150萬片，之前上繳徵收量為70萬片，其餘可自由販賣，但配合雙鋼印政策，目前是全額上繳。對外界質疑淨新是為私售口罩而私設產線，他反問，若想靠私售牟利，為何可能吃上刑責，新廠還以淨新科技名義申請登記。

面對查扣，許哲銘說，原本希望設廠流程沒問題，就要加快遷移作業，但現在遭調查會全力配合。對於是否擔心從口罩國家隊中除名，許哲銘表示，他們確實有試車疏失，但沒有實際成品販售，機台跟原料也都是他們自己的，希望未來繼續當正規國家隊，全力配合政府、國家的需求。

同為負責人的許哲銘弟弟許勝堯則說，原三民廠房空間不足，有些機台沒地方放，才擺到其他樓層，但由於其他樓層有別的承租者，才希望未來統一遷到左營廠，整棟投入口罩生產，幫國家隊加速產能。

口罩國家隊再出狀況，淨新科技疑違法增設機台生產口罩，行政院長蘇貞昌24日表示，台灣政府與民間通力合作才建立國家隊的榮譽感，卻被少數違法亂紀的人破壞，一定嚴查嚴辦。

蘇貞昌下午出席2020年台灣創新技術博覽會開幕典禮，在典禮開始前接受媒體聯訪時，做上述表示。

蘇貞昌說，台灣政府與民間合作，才在口罩生產上衝出好成績，產量也從原本的日產188萬片到最多的日產2000萬片，在徵用口罩過程中，政府也相當照顧廠商，讓廠商賺取合理的利潤。

蘇貞昌話鋒一轉，在所有人好不容易建立起口罩國家隊的榮譽感，卻因少數謀取個人暴利、違法亂紀的廠商破壞，也影響民眾對政府的信心。

他強調，「政府對於極少數違法亂紀的人，一定嚴查嚴辦」，他也呼籲廠商絕對不要以身試法。

淨新科技總經理許哲銘24日下午出面表示，遭調查廠房是他們正在申請增設的廠房，並承認申請程序尚未完成，即違規測試口罩機，有所疏失且願意道歉，但強調並未在此生產口罩，未來仍希望留在國家隊，全力配合政府與國家。中央社