資深紅二代爆：中國害怕動搖政權而不讓達賴喇嘛返藏、50萬人為利益捏造「藏獨」謊言

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）因批評中國共產黨及習近平而遭開除黨籍的紅二代蔡霞，日前接受專訪時表示，共產黨內不是沒有打算與達賴喇嘛和談過，只是頑固派擔心達賴返藏，將會影響部分黨內人士利益，進而動搖共產黨政權。蔡霞坦言，若西藏問題不能在達賴這一代解決，將留下一連串難題。

《自由亞洲電台》昨日刊出專訪，中共前中央黨校教授蔡霞在談到西藏問題時表示，當共產黨內的具有開放意識的人成為高層時，就會想要解決西藏問題，但總是遭到頑固派的阻擋，宣稱「達賴喇嘛返藏會搞分裂，動搖共產黨在藏的影響力。」

蔡霞說，黨內在西藏的官員們為了自身利益，經常誇大西藏問題。例如將達賴塑造成分裂西藏的的始作俑者，藉此向黨內高層要錢、地位跟資源等。

達賴喇嘛和藏人行政中央駐台灣代表達瓦才仁表示，在西藏，至少有50萬人靠著「反分裂」吃飯升官，這些人靠著扭曲、誇大事實，並提供虛假情報。尤其在西藏以「國安」名義，開支沒上限，為所欲為，這也可以解釋為什麼中國放在國內的維穩經費，遠超過國防經費。

蔡霞說，雖然達賴喇嘛一直主張，實行中華人民共和國憲法框架下的西藏自治，並不是西藏獨立，但是中國的歷任領導層總是將達賴喇嘛當做「分裂分子」，讓藏人不曉得該怎麼辦。

蔡霞進一步點破共產黨的極權專制。她表示，共產黨向來表裡不一，它表面上讓你自治，事實上就是想控制！所以他們會用盡所有方式阻撓達賴回到西藏。

此外，當蔡霞被問到，西藏問題會在達賴喇嘛圓寂後解決嗎？

蔡霞表示，若達賴喇嘛無法在生前解決西藏問題，將會留下一連串的問題，使得西藏問題變成死結，例如牽涉深厚藏族宗教文化的達賴轉世靈童該怎辦？

「只要西藏還在中國版圖內，流亡的藏人就無法回到西藏，面臨民族撕裂的情況」

蔡霞認為，雖然過去幾十年共產黨與達賴有過好幾次的接觸與談話，但是最終都沒有解決問題。而習近平上任以來厲行極權專政，就根本別說了，「這樣的民族機會很有可能就失去了。」