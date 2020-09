【女力外交】台灣駐美大使、美國無任所大使將同場演說

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)外交部與國內非政府組織將在下週正值聯合國大會於紐約進行之際,舉辦一系列與婦女賦權及性別平等有關的視訊研討會,屆時我國駐美代表蕭美琴將與美國全球婦女議題無任所大使柯莉分別發表演講。

聯合國(United Nations)大會在月中開議,並將於10月1日舉行「紀念第四屆世界婦女大會25週年高階會議」,外交部把握機會,與財團法人婦女權益促進發展基金會等著重婦女議題的非政府組織,共同規劃於9月28日至30日舉辦系列視訊研討會,盼以「女力外交」向國際社會展現台灣推動婦女賦權及性平的成果。

根據外交部,系列活動的亮點是9月30日晚間9時舉行的「女性領導:重新擘劃後疫情時代 (Women’s Leadership: Redesigning the Post COVID-19 Era)紐約—台北網路研討會」,除了將由國際女法律人聯盟(International Federation of Women in Legal Careers)副主席暨其駐聯合國代表Denise Scotto擔任主持人外,也將邀請台灣及美國外交領域的傑出女性參加。

其中,駐美代表蕭美琴及美國無任所大使柯莉(Kelley Currie)將就女性領導力:打造國家的韌性未來(Transformative Leadership: A Country’s Obligation to Fulfill A Resilient Future)一題分別發表演講,傳達提升婦女參與公共決策是國家強化韌性及開創未來的途徑。

活動另由全球婦女庇護大會(Global Network of Women's Shelters)主席紀惠容以後疫情時代女性人身安全、疫後重建,以及非政府組織在後疫情時代扮演先驅角色、促成決策性別平等的願景等議題進行分析。

外交部表示,9月28日及29日率先登場的是以「女性主義者重新擘劃後疫情時代(Feminists Redesigning the Post COVID-19 Era)」為題舉辦的為期兩天的研討會,預計邀請婦女發展協會(AWID)、亞太婦女與法律發展論壇(APWLD),以及國際職業婦女協會(IFBPW)等國際非政府組織領袖組織,就新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情期間區域及國際性平策略與經驗發表談話。

外交部將與婦權基金會規劃在基金會推特分享研討會辦理情形,並發起倡議活動,以女性領導力、青年發聲、社會正義、經濟賦權和健康議題等概念,號召具影響的國際婦女組織進行線上串連,向國際社會推廣台灣在推動性別平等的政策理念及成果,呼籲全球落實性別平等的永續發展目標。

婦女賦權及性別平等的視訊研討會議程(圖片來源:外交部提供)