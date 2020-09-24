林試所：都市林有助改善熱島效應 台灣都會區應增加整體綠覆率

夏日午后在台北植物園樹蔭下悠閒乘涼的民眾。(照片由林業試驗所提供) 夏日午后在台北植物園樹蔭下悠閒乘涼的民眾。(照片由林業試驗所提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣約有70%的居民住在受熱島效應影響的都會區，為了驗證都市林的降溫效能，林業試驗所今(2020)年7-8月間採用微氣候監測儀器觀測都市公園內外的微氣候差異，發現台北植物園內的林下平均溫度低於周邊道路約2℃，顯示都市林有明顯的降溫效果在。

都市開發造成綠地減少是造成都市熱島效應(Urban Heat Island Effect)形成的主要原因之一，根據內政部營建署的統計資料顯示，目前台灣六都平地的綠覆率都<10%，遠低於號稱花園城市的新加坡約40%及許多國際重要都市，因此增加都會區的綠覆率，尤其是樹木綠蔭的覆蓋率是改善台灣都市熱島效應的重要工作。

今年夏季期間，林業試驗所採用微氣候監測儀器觀測都市公園內外的微氣候差異，發現台北植物園內的林下平均溫度低於周邊道路約2℃。就時段而言，中午時段的降溫效應較清晨、傍晚更加明顯。在中午時段，林下與周邊道路溫差明顯較清晨、傍晚高，如果加上太陽輻射影響，中午時段在植物園林下與周邊道路的體感溫度差異會高達10℃。

林業試驗所張彬所長在「推動韌性都市林之現況與願景」為主題的演講中提到，都市林(Urban Forest)是國際城市發展的重要指標，且符合2015年第70屆聯合國大會發佈永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）當中的9項指標，最終的願景為推動城市綠色基盤韌性發展，運用科技創新促進城市生態化，強化城市容受力與回復力的利基。

林試所補充，就都市更新角度而言，台灣都會區密布老舊建築， 如能將低層樓的老舊建物逐步更新為高層樓的新建物， 就可釋放出許多可增加綠覆率的空間。如能透過合理的都市規劃、 建築法規修訂，並經由公民教育，強化居民對都市綠化的重視， 應可逐步增加台灣都會區的整體綠覆率，改善都市的熱島效應， 提升全國高達70%以上居住在都會區民眾的生活福祉。

台北市都會區綠地分布圖。(照片由林業試驗所提供)