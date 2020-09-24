中國口罩假冒台灣製 台中地檢署偵辦2公司羈押1負責人

台中市崇光公司林姓負責人從中國進口一般口罩，卻假冒成台灣製醫療口罩對外販賣，檢調獲報積極調查，查獲相關物證並經訊問後，向法院聲押林男獲准... 台中市崇光公司林姓負責人從中國進口一般口罩，卻假冒成台灣製醫療口罩對外販賣，檢調獲報積極調查，查獲相關物證並經訊問後，向法院聲押林男獲准。（檢方提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中市崇光公司林姓負責人自中國進口一般口罩，卻假冒台灣製醫療口罩販賣，另英肯儀器公司紀姓負責人向崇光公司採購口罩後也假冒台製轉售，檢方偵辦後向法院聲押林男獲准。

台中地檢署今天(24日) 表示，檢方日前接獲線報，有不肖業者以中國製一般口罩偽稱國產醫用口罩對外銷售，立即指揮法務部調查局台中市調查處、航業調查處台中調查站，並結合經濟部標準檢驗局、台中市政府衛生局等單位偵辦。

辦案人員於16日搜索英肯儀器公司及販售的藥局等處，查扣英肯公司以自製紙盒包裝，並黏貼偽製標籤標示醫用口罩的成品2萬3000多片。檢方複訊後，英肯公司紀姓負責人因涉犯詐欺等罪，裁定以新台幣15萬元交保。

檢方另於21日搜索崇光公司，當場查扣偽冒台灣製醫療口罩12盒及相關銷售憑證，經訊問後，檢方認定崇光公司林姓負責人涉嫌詐欺等罪嫌重大，且有反覆實施詐欺犯罪之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

檢方查出，崇光公司林姓負責人今年(2020) 6月間自中國進口一般口罩550萬片，與立佑企業公司簽訂不實委託製造醫療用口罩合約，佯稱崇光公司委託立佑公司製造醫用口罩。

崇光公司委託不知情印刷廠，製作立佑公司掛名生產的崇光牌醫療口罩包裝盒，再裝填中國進口的一般口罩，販售給各地醫療器材行及口罩經銷商英肯公司，或是販售以實體或網路方式訂購的消費者，共計對外銷售100萬片口罩，不法獲利新台幣逾400萬元。

另外，英肯公司也自行委託印刷廠偽印口罩紙盒，再將先前向崇光公司採購的中國製口罩裝填，紙盒黏貼「經銷商：英肯公司」、「製造商：立祐公司」及「產地：臺灣」等不實標籤，販售逾20萬片，不法獲利逾40萬元。