我們都是「移」家人！ 台灣新住民手作蛋黃酥傳愛慶中秋

本次製作出300顆料好實在的蛋黃酥嘉惠弱勢學童及新住民家庭，每一口都嚐得到滿滿的愛與關懷（圖/ 移民署臺南市第二服務站） 本次製作出300顆料好實在的蛋黃酥嘉惠弱勢學童及新住民家庭，每一口都嚐得到滿滿的愛與關懷（圖/ 移民署臺南市第二服務站）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今年受到新冠肺炎疫情影響，不少社會資源銳減，為讓弱勢家庭也能享受過節的氣氛，移民署臺南市第二服務站、社團法人臺灣愛延續協會及「烘焙達人」王鳳玲共同舉辦「新住民歡喜傳愛慶中秋」活動，由臺南市博愛獅子會及臺灣歡喜社會企業贊助食材經費，製作出300顆料好實在的蛋黃酥嘉惠弱勢學童及新住民家庭，每一口都嚐得到滿滿的愛與關懷。

素有「新住民界女吳寶春」美譽的王鳳玲來自中國廣東，她堅持即使是做公益也不能忽略對產品品質的把關，除免費提供場地及烘焙器具，並親自指導志工製作出一顆顆金黃可口的蛋黃酥，從攪拌酥皮到熬製餡料全程毫不馬虎。

王鳳玲說，在這闔家團圓的日子裡，姊妹們把思鄉情緒轉換成助人的力量，讓愛傳下去，是非常富有意義的事，同時也是新住民對社會的正面回饋。

本次有5位自願擔任志工的新住民到場協助製作愛心月餅，分別是來自中國的鄒春、曹賽紅、楊紫茹、黃連北和吉琴，這些新住民姊妹熱情響應活動號召，排開自身事務前來協助，雖然非專業人士，但個個神情專注，直到香氣四溢的蛋黃酥成功出爐，大家才露出欣慰的笑容。

服務站主任胡鵬翔表示，衷心感謝新住民為臺灣帶來多元的創造力，目前各國皆鼓勵減少人口流動防止疫情擴散，忙碌之餘別忘了撥通電話問候在母國的親友。