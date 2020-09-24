台灣非法私人養護所大火釀3死　台北市長柯文哲坦承有漏洞、須設法彌補

台北市內湖區一處非法私人養護所22日發生火警釀3死，警方23日將負責人58歲丁姓女子移送士林地檢署偵訊。檢察官訊問後，諭令丁女新台幣30... 台北市內湖區一處非法私人養護所22日發生火警釀3死，警方23日將負責人58歲丁姓女子移送士林地檢署偵訊。檢察官訊問後，諭令丁女新台幣30萬元交保。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市內湖一處非法私人養護所22日發生大火釀3死，市長柯文哲今天(24日) 表示，此事的確有漏洞，要從非法機構查報系統、民眾檢舉等補強，弱勢家庭若有負擔可到區公所或行政中心諮詢。

台北市內湖區一處非法私人養護所22日火警釀3死，警方23日將負責人58歲丁姓女子移送士林地檢署偵訊。檢察官訊問後依過失致死等罪嫌諭令丁女以新台幣30萬元交保。

這家位於北市內湖區康寧路一段的非法私人養護所，22日下午發生火警，造成3人死亡。中央社

柯文哲24日上午視導捷運初期路網車站電扶梯改善工程，接受媒體聯訪時被問內湖非法養護所大火一事。

柯文哲說，「這事情我們坦承有漏洞，但經過這兩天檢討以後，會想辦法把漏洞補起來」，將要求全面檢視有沒有違規機構存在、成立查報系統。

柯文哲並呼籲民眾將長輩送至安養機構要檢查有沒有登記或證書，若發現有問題就打1999檢舉。柯文哲指出，目前安養機構也許設置標準太高、價格掉不下來，弱勢家庭若有負擔，可到區公所或行政中心諮詢，看政府能怎麼幫忙。

中央社報導，柯文哲說，北市公安現在嚴格稽查，「同樣也是市民開始哀哀叫，他們覺得以前這樣就可以混過去，怎麼現在不行，結果現在常常每天接到關說電話」，但公安不能打折，遇到問題就處理，依法行政、法要遵守，若真的很難遵守就修改。

北市府23日召開記者會表示，衛生局曾派員與警方查訪，無人回應，但因外觀是一般民宅且查無犯罪事實及急迫危害，有請警方及里長加強巡邏及觀察。

這家位於北市內湖區康寧路一段的非法私人養護所22日下午發生火警造成3人死亡，台北市政府23日下午開記者會說明調查結果。

副市長黃珊珊表示，當地里長去年(2019年) 8月及9月曾打過兩通市民專線1999，詢問機構地址有沒有立案，被轉接到衛生局。

衛生局是在108年9月17日派員查訪，現場為一般民宅、大門深鎖，衛生局見無人回應後還找了警方來，但因現場環境沒有違法事證或急迫危害，只能請警方及里長加強巡邏、再多觀察。

黃珊珊表示，這個地址之後就沒有相關後續通報紀錄。在火災發生後有問過里長，為何一年多以來沒再通報，里長表示因為沒干擾到社區安寧及影響到居民，「就覺得還好」。

黃珊珊並指出，對於媒體所稱照護機構黑數還有300多家，「有多少證據說多少話」，沒有立案的機構就是非法、市府不會有數字或名單，許多小型機構可能因為法規限制而退場，但不能斷定就是黑數。

台北市副市長蔡炳坤則指出，未來將結合衛生局、社會局及民政系統等，全盤清查北市的養護中心；民眾若是舉報或投訴也一定會後續追蹤。

台北市衛生局則表示，北市規定很嚴格，非法機構「查到就是立刻讓它消失」，96到105年間共罰了17家次，罰單金額共新台幣202萬元；106至109年歇業再複查的有4家，接到檢舉的也有8家。

這家私人養護所22日下午發生火警後，消防人員救出3名受困男性，但已無呼吸心跳，其中，69歲陳姓男子送台北市立聯合醫院忠孝院區、70歲莊姓男子和59歲劉姓男子都送三軍總醫院，3人經搶救仍宣告不治。

檢警查出，這家養護所是近一年左右搬遷至此，丁女承租地下室和1樓空間，每月向每名患者收取新台幣1至2萬元費用，且丁女夫妻平日也在此居住，兩人和女兒一起協助照護病患工作。

丁女供稱，案發時因有事外出，但出門前有檢查過屋內電源和關閉，3名男患者平常可下床行走，但中午吃完飯後便午休。丁女說，不清楚火災原因，但回想起其中一名男患者曾經自行點火燃燒棉被，當時幸好及早發現，才未釀大禍。

警方23日依過失致死和公共危險罪嫌將丁女移送士林地檢署偵辦。檢察官訊問後，諭令丁女30萬元交保。檢察官隨後前往現場了解火災原因。