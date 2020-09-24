印尼駐台灣辦事處「行動領務」服務 赴澎湖關心離島移工

駐臺北印尼經濟貿易代表處人員同時關懷在澎湖工作的移工。（照片來源：澎湖縣政府） 駐臺北印尼經濟貿易代表處人員同時關懷在澎湖工作的移工。（照片來源：澎湖縣政府）

駐臺北印尼經濟貿易代表處於去年到澎湖辦理「行動領務服務列車」活動後，獲得在澎湖縣工作的外籍移工熱烈迴響，澎湖縣政府對此再次函請印尼代表處，並於日前（9月20日）到澎湖辦理行動領務服務列車，透過服務主動關懷遠渡到澎湖辛勤工作的移工朋友，並節省移工的舟車頓及減輕交通、住宿負擔。

本次駐臺北印尼經濟貿易代表處行動領務服務列車，由伍妲Ms. Purwanti Uta Djara勞工部主任等一行人10位人員到場協助換發護照事宜。澎湖縣政府表示，先前縣府已先至活動場地協助事前作業，以利換發作業進行，計有80餘位移工申請行動領務服務。

移工現場辦理拍照、蓋手印後領取新護照，但因多名移工出海無法在本次完成換發事宜，印尼代表處勞工部主任伍妲Ms. Purwanti Uta Djara也承諾下次定會再來澎湖協助外籍移工辦理。

澎湖縣社會處長陳寶緞也藉此次領務活動中，與駐臺北印尼經濟貿易代表處一行人交流印尼籍移工在澎湖工作生活現況與需求，同時也感謝遠道而來代表處人員，並期待下次再蒞澎辦理行動領務服務。

澎湖縣政府表示，透過此次活動主動關懷遠渡來澎之辛勤工作之移工朋友，讓他們免於舟車勞頓的辛苦，可節省時間與金錢，並向駐臺北印尼經濟貿易代表處說明下次辦理時可提供澎湖縣勞工育樂中心辦理，該中心可一次容納200多名，空間設施及換發作業也能將更流暢完善。（新聞轉載自新住民全球新聞網）