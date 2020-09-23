匯聚台灣產官學各界 賽珍珠舉辦「新移民培力方案分享會」

為呼籲社會大眾關注新移民理財教育議題，賽珍珠基金會與花旗基金會在9月23日辦理「新移民理財培力分享會」，邀請產、官、學代表、專家從「理財知能培力」、「就業培力」及「新二代培力」三方面分享具代表性的方案，邀請社會大眾共同進行探討，期望集思廣益思考出更具成效的方案。

賽珍珠與花旗基金會自2012年起，推動新移民理財教育，其中「幸福理財帳本」，至今總計上課人數超過1,500人，累計每位學員於三個月上課期間的儲蓄金額，已突破3,000萬大關。雖課程成效斐然，但也發現要協助學員脫貧自立，需要在就業及其子女培力上再提升。

因此該會與花旗基金會特別舉辦「新移民培力方案分享會」並與內政部移民署、臺北市政府社會局、國立臺灣大學社會工作學系共同主辦，由本會分享如何協助新移民培養理財知能，並運用於實際生活中；桃園市愛筵社會服務協會分享新移民就業培力上的發展與限制。

國教署-原民特教組分享新二代在職涯上如何提升跨國性視野及就業能力。

會中更邀請新移民姊妹從自身經驗深入探討在理財、創業上會遇見的困難，以及她們如何克服，進而走出一條人生新路。

「新移民培力分享會」是臺灣難得匯聚產、官、學、新移民理財、培力經驗的分享會，誠摯邀請社會大眾報名共襄盛舉，為在臺新移民及其二代思考政府、民間組織，甚至是新移民本身還能再多做些什麼，以提升其經濟與生活境況，讓每一位新移民，也是臺灣人，都能臺灣安居樂業，與我們攜手打造多元文化社會榮景。