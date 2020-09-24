莫斯科古典芭蕾舞團《胡桃鉗》卡司陣容揭曉！好評不斷台灣聖誕場次加開

「莫斯科古典芭蕾舞團」將於12月17日至20日於台北國家戲劇院、12月25日至27日於高雄衛武營演出（圖／主辦單位） 「莫斯科古典芭蕾舞團」將於12月17日至20日於台北國家戲劇院、12月25日至27日於高雄衛武營演出（圖／主辦單位）

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)莫斯科古典芭蕾舞團經典《胡桃鉗》深受台灣觀眾喜愛，將於台北國家戲劇院和高雄衛武營各加開一場《胡桃鉗》。

疫情肆虐全球連帶影響藝文表演的巡迴演出，台灣今年國際型芭蕾舞變得如此珍貴，票房好評不斷的胡桃鉗更是受觀眾喜愛，因此主辦單位在與舞團情商後，於北高兩地加開《胡桃鉗》各一場次，以回饋廣大的粉絲們，9/22日中午12:00起針對加開場次提供快閃優惠最低88折，只到10/6止。

莫斯科古典芭蕾舞團在俄羅斯與莫斯科波修瓦劇院、聖彼得堡馬林斯基劇院並列為俄國三大芭蕾舞團，該團最為盛名的莫過於舞團的靈魂人物藝術總監卡薩特金娜，在其帶領下舞團的演出舞碼超過二十齣古典與現代的芭蕾劇目。

本次來台除了經典的《天鵝湖》舞碼一向是台灣粉絲的最愛，聖誕節必看的《胡桃鉗》同時也深受台灣觀眾喜愛，紛紛留言希望加開場次，以搶購更好的位置，主辦單位在排除萬難後在台北國家戲劇院和高雄衛武營各加開一場《胡桃鉗》，讓台灣民眾在2020年歲末擁有濃濃的聖誕節氣氛。

同時舞團也公布了本次的卡司陣容，莫斯科古典芭蕾舞團的首席Artem Khoroshilov 和 Natalia Ogneva將來台領銜主演《天鵝湖》的齊格菲王子和黑白天鵝，外表高富帥的小生Nikolay Chevychelov 首次來台演出《胡桃鉗》的王子，俏麗可愛又極具天賦的Galina Garmash 將飾演《胡桃鉗》的小女孩瑪麗亞，預料每場演出將是舞台上最具力與美的展現。

主辦單位於九月十八日起參與SOGO復興館主辦的「藝賞歐洲」的活動，於門口布置了超大幅地景和館內九樓的裝置藝術，提供給喜愛芭蕾的觀眾滿滿異國風情，前往現場拍照打卡參與活動還有機會抽中莫斯科古典芭蕾舞的門票和限量的精美贈品。

由聯合數位文創主辦之「莫斯科古典芭蕾舞團」，12月17日至20日於台北國家戲劇院、12月25日至27日於高雄衛武營演出，9/22起至10/6提供加場場次快閃折扣88折優惠，購票請上udn售票網。